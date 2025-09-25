El jardinero que hacía trasplantes de corazón

Como tiene que haber de todo, si se agudiza el oído pueden llegar a escucharse de vez en cuando cosas peregrinas. El otro día sin ir más lejos, se oyó en boca de un tercero palabras de disculpa a propósito de una persona que había sido detenida por la policía. Se trataba de un individuo que fue sorprendido conduciendo un automóvil sin estar en posesión del carnet de conducir. El defensor del infractor aducía que, aunque no tuviera carnet se trataba de un magnífico conductor, cosa que probablemente no haya que poner en duda, pero se da el caso de que la ley exige que para tener derecho a conducir un vehículo en las vías públicas hay que superar unas pruebas que, aunque no sean una panacea, sí aseguran estar en posesión de determinados conocimientos y habilidades.

Sucede que para ser protagonista de determinadas acciones o para ejercer ciertas profesiones, es necesario estar habilitado para ello. Y eso da tranquilidad. Porque el hecho de conocer que la cualificación de un individuo está avalada por algún estamento oficial o de reconocido prestigio transmite seguridad a los ciudadanos.

Tal anécdota viene a recordar determinados casos que, para algunos, deberían acogerse a la regla, no escrita, de que "el saber debería estar por encima de la posesión de cualquier título o cualificación". Pongamos como ejemplo el caso de dos pilotos de "fórmula 1" que no disponían de carnet de conducir el mismo día en el que participaban en una prueba oficial de la máxima categoría del automovilismo. Se trataba de Max Verstappen (Tetracampeón mundial de Fórmula 1) y Oliver Bearman (Piloto de Ferrari). Ambos podían competir rodando a más de 300 Km/hora en pista, pero no podían hacerlo a 50 Km/hora por las calles de Zamora, por poner por caso. Pero todo tiene explicación. En aquel momento el primero de los pilotos era menor de edad y no podía acceder a sacarse el carnet de conducir, y el segundo lo había intentado sin conseguirlo, porque había fallado en un semáforo.

Se trata de dos casos excepcionales entre un colectivo de millones de personas, y consecuentemente, no por ello, cabría deducir que la norma esté equivocada o que haya que hacer excepciones.

También me hizo recordar la figura de Hamilton Naki, de profesión jardinero, quien habiendo demostrado tener una habilidad especial para hacer ciertas intervenciones quirúrgicas en los animales de un zoo, llegó a ayudar de manera determinante al doctor sudafricano Christiaan Barnard en sus trasplantes de corazón con seres humanos. Se dice incluso que fue más que un ayudante, una figura de primera magnitud que contribuyó a realizar el primer trasplante de corazón que se hizo en el mundo.

¿O es que hay alguien que le encargaría la construcción de su vivienda al primero que encontrara por ahí sin título de arquitecto? ¿O que cruzaría con tranquilidad un puente, recién construido, que no hubiera sido proyectado por un ingeniero?

Esta historia por muy emotiva y muy de película que llegara a ser no le quitó a la gente cierta preocupación, por aquello de que cualquier día podría ser un fontanero o un registrador de la propiedad el que participara en un quirófano en alguna intervención quirúrgica. De manera especial si se diera la circunstancia de que el paciente llegara a ser uno mismo.

Hay que decir que la actuación de Hamilton Naki fue en los años sesenta del pasado siglo, en ciudad del Cabo, en Sudáfrica, y que lo hizo bajo la supervisión del Dr. Barnard y su amplio equipo de colaboradores, ante un paciente desahuciado y con su autorización. No obstante, aquella intervención no podría haberse hecho en otros muchos países debido a la falta de cualificación técnica de Naki.

Entonces podríamos preguntarnos cómo un jardinero de profesión (ese era el oficio de Naki) pudo participar en ese gran hito de la cirugía vascular. Pues porque estaba en posesión de una excepcional habilidad con el bisturí, muy superior a la del propio Barnard y a la de los componentes de su equipo.

Aquella su primera intervención se realizó sin publicidad, entre otras cosas porque por entonces en Sudáfrica estaba instaurado el "apartheid", y era un delito que un hombre de raza negra (ese era el caso de Naki) pudiera realizar una intervención a un hombre blanco.

Tuvieron que pasar los años para que, una vez abolido el "apartheid" por Nelson Mandela, (Fielmente reflejado en la película "Invictus" dirigida en 2009 por Clint Eastwood) Sudáfrica le reconociera sus méritos y le concediera una condecoración y un grado honorario de medicina.

¿Pero, prescindiendo de estos u otros casos aislados de mérito, cuántas actuaciones por intrusos profesionales se habrían realizado con resultados calamitosos para la sociedad, de haberse permitido? Millones probablemente.

¿Merecería la pena hacer excepciones? ¿Sería posible hacerlo?