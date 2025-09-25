La ciencia Marca Sayago

Este periódico anunciaba el día 21 de agosto con un titular a cuatro columnas y una fotografía a tres, lo siguiente "Sayago celebrará su día de la Comarca con degustaciones y magia" y el día de autos, 30, desplazó hasta el lugar a la periodista sayaguesa Estefanía Vega para redactar y publicar una página entera con cinco fotos titulada "Sayago reivindica respeto y más atención". Lo cierto es que más de 600 personas y las autoridades nacionales ,autonómicas , provinciales y comarcales y locales acudimos al acto que duró todo el día. Interpreto que es una señal de la identidad que va adquiriendo Sayago como entidad comarcal. Gran mérito tiene la Asociación de Empresarios que durante 25 años ha mostrado constancia, perseverancia y mucho ánimo. Se esfuerzan en ponernos como ejemplos a ilustres paisanos que se distinguen por su vida y dedicación al bien de muchos. Este año destacaron los coros parroquiales llevados por el tino, saber y alegría del joven arcipreste Héctor. El buen canto de iglesia descansa también sobre el saber, la ciencia, la investigación.

Como sayagués ilustre tuvo el jurado el acierto de elegir al Dr. Manuel Sánchez Chapado, Catedrático Emérito de la Universidad de Alcalá de Henares y jefe del Servicio de Urología en el Hospital Universitario de Alcalá de Henares. Especialidad que los hombres a partir de cierta edad nos servimos una vez al año, como mínimo. Justifica por tanto unas líneas sobre la meritoria trayectoria de nuestro paisano en la investigación y en la praxis profesional. Él también como el granito, los arribes, las encinas forma parte de la Identidad y de la Marca Sayago, pues la ciencia fruto de mucho esfuerzo, constancia, sacrificio, saber trabajar en equipo, aporta mucho al bien de la humanidad y que un sayagués, de Carbellino, sea una de estas lumbreras nos honra a todos. Vimos a muchas gentes del pueblo emocionados, orgullosos, encantados con su distinción. Alzaban la voz en la Ermita, Manolo, Manolo campeón, sabio, bueno. El pueblo, la gente rural, no quiere decir inculta, sin doblez, bien distingue y sabe valorar y la Asociación de Empresarios también.

En los últimos años ha declarado sayagueses ilustres a personas de la comarca sencillas, que con tesón y muchos sacrificios de ellos y de las familias se han convertido en bienhechores de la humanidad y ejemplos, para todos los tiempos de bien hacer. Es el caso de Manuel Sánchez. Sayagués ilustre de 2025 declarado por los Empresarios y aclamado por más de 600 personas. Los dos primeros años de Bachillerado los hizo por libre trasladándose de su pueblo en bicicleta a Salce para recibir enseñanzas del maestro. No había posibles para internados o patronas. Y los maestros de entonces enseñaban bien y sabían mucho. Los dos siguientes y reválida en el Instituto Claudio Moyano, luego siguió a Salamanca, en cuya ciudad se graduó también en Medicina, terminando el doctorado en Zaragoza. Llamadas y becas para seguir investigando en las mejores universidades de Estados Unidos, oposiciones en España, logra primero médico rural en Fonsagrada, luego la dirección del hospital comarcal de Llerena en Badajoz. Por último, en 2000 la Jefatura de Urología en el Hospital Universitario de Alcalá de Henares y la cátedra de la misma especialidad en su Universidad. Y mientras tantas investigaciones, proyectos, viajes, conferencias, artículos, libros y una fama mundial. Solamente hay ahora tres catedráticos como él en toda España. Llegaron a ser cinco, uno de ellos de Benegiles. Los zamoranos pusieron el listón de trabajo y ejemplaridad bien alto. ¿En qué ha repercutido toda una vida dedicada a la ciencia? Muy sencillo y útil. Cuando acudimos a las consultas o las intervenciones quirúrgicas de urólogos sobre próstata, renal, vejiga y otras enfermedades, estos profesionales tienen la certeza de utilizar instrumentos, diagnósticos, protocolos, medicamentos, tratamientos adecuados, bien experimentados, gracias en parte a las investigaciones básicas y experimentos de nuestro Ilustre Sayagués Manuel Sánchez Chapado. Igualmente, la industria farmacológica se beneficia de sus hallazgos para preparar los medicamentos adecuados que los médicos nos recetan. Bien acertada su elección y bien merecido el reconocimiento y agradecimiento de sus paisanos. Sayago ha puesto un astro en el firmamento de la investigación. ¿Es mucho pedir, sugerir, que tantas autoridades como asisten y con gobierno, promuevan libros que recojan la vida y obra de tantos ilustres sayagueses?