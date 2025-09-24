Estamos normalizando el uso de palabras cuyo significado excede con mucho la realidad a la que nos referimos, con lo que la acaban desvirtuado y frivolizando. Estar cansado se formula como estresado, tener miedo, incluso temor, se traduce en tener un ataque de pánico, si algo no nos sale bien nos sentimos unos fracasados, estar nerviosos o preocupados pasa a sufrir ansiedad y un viaje con algún contratiempo sobre lo planeado se convierte en una odisea, espero que no del tamaño de la Homero. Obviamente, esta desmesura se traslada también a los debates políticos, donde con harta frecuencia, hasta el hartazgo, escuchamos fascista, comunista, autócrata, o dictador, escupidas como insulto al destinatario con independencia de que, de acuerdo a su significado, se le puedan adjudicar.

La mayor diferencia de los humanos con el resto de animales es la lengua, porque nos permite, con precisión de cirujano, no solo describir la realidad, sino los sentimientos y hasta la fantasía. Por eso, la utilización de palabras desmedidas para lo que es la verdad tiene tres consecuencias de gran importancia. La primera, que la desvirtuación de la realidad que se hace con su uso dificulta el análisis de la situación y, por ende, su solución. ¿Cómo va a distinguir alguien que considera constantemente que está angustiado el momento crítico en el que realmente padece un ataque de angustia?

La segunda es que supone una ofensa para quienes en realidad padecen esos problemas de salud o sufrieron y sufren en sus carnes las acciones de fascistas, comunistas, autócratas, o dictadores certificados y hasta condenados. Esto sí que es un auténtico insulto a todas esas personas, porque popularizar y vulgarizar esos términos banaliza el sufrimiento real de quien lo ha padecido o lo padece.

Finalmente, este lenguaje desmedido imposibilita la anticipación y la prevención. ¿Cómo va prevenirse quien siempre dice estar estresado cuando realmente tenga un episodio de estrés? Es más que probable que no le dé más importancia y acabe poniendo su vida en peligro. Y no digamos ya si hablamos en términos políticos. ¿Cómo vamos a prevenirnos frente a comportamientos realmente antidemocráticos y hasta inhumanos si hemos lanzado a diestro y siniestro términos como los apuntados cuando no correspondían? Esto es extremadamente peligroso para las sociedades democráticas.

Echar constantemente órdagos lingüísticos supone tener que aguantar el tipo hasta el final, porque, si no, se pierde su fuerza, se diluye su importancia y hasta se acaba haciendo el ridículo, ya que nadie se los acaba creyendo por muy fuerte que se digan las palabras. Quizás por eso escribe José Ortega y Gasset: “o se hace literatura, o se hace precisión, o se calla uno”. Hacer literatura no es cosa fácil, y menos con cuestiones delicadas, así que cuánto ganaríamos todos si muchos se callasen, porque de precisión andan más que faltos y de literatura ni siquiera son capaces de leerla.

