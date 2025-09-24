Izar el mayo, un BIC contra el móvil

Aplaudo la propuesta del PSOE regional para que las Cortes de Castilla y León declaren bien de interés cultural (BIC) en la Comunidad el izado del mayo. Va en la línea ya contemplada en la Ley de Patrimonio Cultural de julio de 2024 que aboga por reconocer fiestas y celebraciones singulares como bienes inmateriales y estos como valores protegidos por el común. Me alegra, además, que la proposición no de ley la hayan presentado dos procuradores socialistas que representan a Zamora: José Ignacio Martín Benito y Ana Sánchez. No en balde en esta provincia hay al menos 60 pueblos que mantienen viva esta tradición, un rito ancestral que simboliza mucho más de lo que ahora entendemos.

Hemos ignorado durante tanto tiempo nuestras tradiciones y costumbres y alabado —y adoptado— las de otros lugares que es de agradecer que un partido político como el PSOE, de raíz urbana, demuestre esta sensibilidad con una manifestación pagana rural —aunque no exclusivamente— que fue universal y que ahora ha quedado reducida a pequeños núcleos de población.

No conozco los motivos que se exponen en la proposición de ley socialista, pero seguro que están muy bien argumentados y son muy persuasivos. Estoy convencido de que las Cortes Regionales van a aprobar la iniciativa por unanimidad —¿quién puede cuestionar lo obvio?— y que el izado del mayo en poco tiempo contará con protección oficial, lo que asegurará la supervivencia de esta tradición que bebe en manantiales neolíticos y en lagunas celtas.

La puesta del mayo no es solo una reminiscencia de la cultura agraria más ancestral, un rito que concita la trascendencia de la fertilidad, un canto a la naturaleza y a la primavera más desaforada, la celebración del animismo, una invocación a la cultura de los tótems y otras mil cosas más ligadas a una pasado tan vital como oscuro. Es mucho más y tiene que ver con nuestro mundo, el actual.

Ayudo a poner el mayo todos los años en mi pueblo, Sanzoles, y en todas las ocasiones tengo la misma sensación: el levantamiento de la viga y la empalmadura es el acto colectivo más concurrido de los que se celebran en el año. Y el más participativo, donde casi todo el mundo arrima el hombre (y no, no es una expresión lingüística). Pero todavía hay más. Es la celebración colectiva donde los participantes se olvidan más del teléfono móvil, salvo los fotógrafos festivos, claro. Solo por eso la puesta del mayo merece ser BIC.

P.D. Animo a los procuradores socialistas o a quien sea que se planteen también la posibilidad de pedir una protección especial para las fiestas de quintos de los pueblos. Aquí lo dejo.

