Muchas personas son como los relojes: indican una hora y tocan otra. Hipocresía pura y dura como la que practican los eximios miembros de Podemos. Una cosa es predicar y otra bien diferente dar trigo. Estos no dan ni los buenos días pero, predicar, lo que se dice predicar, en cuanto tienen una cámara o un micrófono delante sueltan el rollo que tienen bien aprendido para contentar a las bases porque, luego, a la hora de la verdad, del dicho al hecho, un trecho.

Como todo el mundo pudimos ver, para mayor vergüenza de los que tenemos vergüenza, Ione Belarra, secretaria general de Podemos e Irene Montero, eurodiputada y ex pareja de pablo Iglesias se emplearon a fondo como dos auténticas verduleras en la manifestación que cortó el Paseo del Prado, durante la última etapa de la Vuelta Ciclista a España, o lo que queda de ella. Se mostraban iracundas contra Israel y a favor de la causa propalestina.

Sin embargo, lo que son las cosas, cuando la formación morada fue socia prioritaria de Sánchez, Podemos aprobó cerca de 200 licencias de exportación de armas para Israel desde el Gobierno del que formaba parte. En aquel tiempo y hasta la salida de los morados del Ejecutivo en noviembre de 2023, el Gobierno potenció sus relaciones militares con el país hebreo con 185 licitaciones valoradas en más de 84 millones de euros. Esta gente es así. Su palabra vale menos que nada.

El ejercicio de la hipocresía en política es una constante indeseable. Dice el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua que hipocresía es "fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan". Como resultado de la hipocresía surge el hipócrita. Y el susodicho es un mentiroso que sabe combinar el disimulo con la simulación. Lo grave es que cuando ejercen de hipócritas, no lo hacen por el bienestar del común o para complacerlo, lo hacen por su propio interés.

Ahora, con todos los ministros que formaron parte del Gobierno alejados de la formación política, Podemos navega en un mar de dudas y arremete constantemente contra Israel, declarada enemigo público número uno, pese a haber aprobado durante años las licitaciones de armas para el país hebreo. Imperdonable. Ya lo decía elcrítico literario inglés William Hazlitt: "El único vicio que no puede ser perdonado es el de la hipocresía".

Suscríbete para seguir leyendo