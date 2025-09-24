El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante un acto en Nueva York / Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

Y ahora, el "colmo de los colmos", resulta qua para que Puigdemont y los suyos sigan apoyando a Sánchez, las empresas españolas, sean de donde sean y estén radicadas donde lo estén, dentro del territorio nacional, si facturan más de 50 millones de euros al año, o tienen más de 250 empleados van a estar obligadas a contar en sus plantillas con trabajadores que hablen catalán, para que puedan atender a cualquier cliente que se empeñe en expresarse en la lengua que es cooficial solo en Cataluña… ¿Estamos locos, o qué? ¿Es o no surrealista lo que ahora le quieren exigir los separatistas catalanes al muñeco de la Moncloa, si es que quiere seguir viviendo en el palacete de la A-VI?

Compatriotas. ¿Hasta cuándo vamos a seguir aguantando que los que quieren romper España le marquen la ruta al Gobierno español? Hoy no hay más preguntas.

Me bastaría con que todo el que ame a España tome conciencia cuanto antes de lo que llevamos soportando, al menos, desde el 23 de julio de 2023.

Por favor, paisanos, que Zamora no sea cómplice de tamaña tomadura de pelo.

¡País!

