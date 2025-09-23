Orgías salvajes de un alto funcionario del Estado

Uno de los lugares más civilizados de mundo en el siglo X fue China con la Dinastía Tang. Además de la cultura, se impulsó el comercio con la Ruta de la Seda en una época de apertura internacional, pero la "ineptitud de sus dirigentes" fue crucial para el hundimiento de dicha dinastía.

"Siempre los gobernantes saben lo que hacen sus funcionarios más cercanos". Por eso, uno de sus emperadores, Li Yu, utilizó a diversos artistas como espías para comprobar las virtudes de algunos de ellos.

La moral que predominaba era la de Confucio, en la que se defendía que el individuo debía someterse al bien común, especialmente los altos mandatarios del Estado, y por pertenecer a esa clase social se les requerían las más altas exigencias.

Debían desempeñar sus cargos, no sólo con eficiencia, sino también con una adecuada responsabilidad moral, es decir, una recta conducta en todos los órdenes, para dar ejemplo al pueblo con su vida virtuosa, "pero en todo gobierno, no es agua todo lo que reluce".

Un día el emperador envió al pintor Gu-Hongzhong, para que constatara con su pincel todo lo que ocurría en casa de un alto funcionario, el Señor Han Xizai, al que iba a nombrar "primer ministro", porque le llegaron rumores de que se realizaban allí "unas orgías salvajes todas las noches, con multitud de sobrinas", perdón, señoritas.

El emperador le pidió a ese pintor de cámara, que fuera testigo de aquellas famosas fiestas y que reprodujera de memoria lo que viera en ellas, "documentándolo todo detalladamente", para después poder avergonzarlo, por sus actividades y mal comportamiento.

Pasado un tiempo, el pintor le entregó al emperador un informe en imágenes enrollado en seda, en formato de rollo apaisado, de tres metros de longitud, entre dos varillas, donde se podía contemplar una de esas orgías en diversas escenas sucesivas, separadas por unos biombos, colocados al principio y al final de cada una de ellas.

En la tela se constata todo lo que ocurría en la casa del Señor Han, por supuesto, las escenas que se iban volviendo cada vez más tórridas, ya que él no imponía ninguna regla a sus invitados, pues se mezclaban con las damas muy excitados y gritando desaforadamente.

El señor Han lleva el traje de los altos funcionarios en tonos oscuros y el gorro de los Letrados, del que sólo se desprendía para dormir y en cuya parte superior se constataba su rango en la corte del emperador, menos en una de esas escenas.

El posible futuro "primer ministro", tenía en su casa hasta cien sirvientas, concubinas, cantantes y actrices que le ayudaron a dilapidar en poco tiempo su fortuna, hasta tal punto que el sueldo de funcionario se esfumó "como el sonido de una campanilla", como consta en los escritos.

Aparecen cinco escenas recreativas, en la primera el funcionario citado escucha música de pipa y de flauta. En la segunda, hay un baile en el que participan todos los invitados. En la tercera, curiosamente el dueño de la casa se disfraza de ciego y se tiene que poner a tocar el tambor y "les pide dinero a sus damas", porque terminó arruinado.

Además de comer, hablar cantar y bailar, en la última escena aparece una cama inmensa donde el señor de la casa, como un fardo voluminoso marrón, está haciendo el amor con una de sus invitadas. Se ve cómo ella saca sus piernas y sus pies diminutos fuera de la colcha.

Por cierto, según una leyenda de la época, se sabe que fue el emperador Li Yu, muy aficionado a la danza, quien ordenó construir para las actuaciones de su favorita un escenario en forma de flor de loto. Para bailar sobre una hoja, la obligó a comprimir tanto sus pies con cintas, que parecían lunas agudas. Todo ello despertó gran admiración en las damas de la corte, por lo que se pusieron de moda los pies pequeños como "potente atractivo sexual" hasta el siglo XX en la sociedad china.

Este rollo pintado, titulado "Las diversiones nocturnas" se puede admirar en el Museo del Palacio de Pekín.

