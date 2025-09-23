¿Los líderes, interesan?

Luis Zueco a través de su libro "Rojo Amanecer en Lepanto", nos acerca a la figura de D. Juan de Austria, el héroe de la batalla de Lepanto, en el Golfo de Corinto, un día 7 de octubre de 1571, quien logró una gran victoria que frenaría la expansión de la fuerza otomana por el Mediterráneo.

Se disfruta con la lectura del libro mencionado, que te acerca a la preparación de tan trascendente batalla naval, en el que dicho gran hombre, escuchando y acogiendo las recomendaciones de otros grandes conocedores de la técnicas marítimas de guerra, que le acompañaban, decidió la táctica que le llevaría a la victoria sobre el imperio turco.

D. Juan está enterrado en el Monasterio de El Escorial, en una tumba realizada en mármol de Carrara, que merece la pena conocer por la belleza de su talla.

Sin duda, en toda gesta relevante, existe un héroe, que hoy llamaríamos líder, tal vez; pero a su lado, siempre hay un equipo que aporta conocimiento, fuerza, y valentía. Y ese líder motiva y conduce a su tropa hacía la meta que todos comparten, y es merecedor de la confianza del resto.

Sería fantástico, además de conocer nuestra apasionante historia, poder compartir esto en nuestro tiempo: Tener muchos líderes que motiven a todos los que surcan los mares en las mismas "galeras", para conseguir un objetivo que traiga bien para todos.

Los enemigos de nuestro presente, sin duda, son otros. Y necesitamos, también sin dudarlo, líderes, que tenga la capacidad de escuchar a los que también aportan conocimiento, y la valentía de llevar a cabo lo que resulte bueno para todo el grupo que represente, sin tener en cuenta la dimensión de éste.

Nos hacen falta lideres que motiven una trayectoria en diálogo que supere a la Torre de Babel, y se dediquen a crear espacio para escuchar y consensuar. Como se leía en este periódico, del día 8 de junio de 2025, en un artículo de D. Antonio Jesús Martín de Lera, esa Torre de Babel, quedó superada por Pentecostés, donde cada una oía hablar en su idioma. Es decir, todos entendían lo que se les indicaba, creando acogida, escucha, cercanía, y no discordia ni enfrentamiento. Tras la acogida, viene la armonía y después la belleza.

Seamos generosos en reconocer el mérito de quien se esfuerza por aportar talento, y vivamos con valentía sembrando gotas de dulzura, en palabras de la Madre Teresa de Calcuta.

María Dolores Saludes

