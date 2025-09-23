Sabido es que hay entrevistas buenas, malas e incluso pésimas; entrevistas reales, cursis, convencionales, simuladas, forzadas, pactadas, aburridas, auténticas, verosímiles, anodinas e incluso vergonzosas. Estas últimas suelen producirse en las televisiones, fundamentalmente las cadenas públicas. Es vergonzoso comprobar que las entrevistas ya no son un diálogo, ya no sirven para "sacar" lo mejor del entrevistado. Las que valen la pena permiten batirse a entrevistador y entrevistado en una especie de interesante duelo donde ambos preguntan y responden con talento, con ingenio, con emoción, con una comunicación clara, transmitiendo al que escucha, ve o lee, confianza y honestidad.

Eso no da resultado alguno cuando se pregunta a un político. Siento vergüenza con sólo escuchar sus respuestas. Da igual que el entrevistador pregunte lo que pregunte, el político de turno siempre se saldrá por la tangente para arremeter contra su adversario. Contestan lo que les viene en gana que es, sin duda, lo que más les interesa. O se ponen el incensario para darse incienso o, simplemente, en lugar de hablar de lo suyo o del interés general en respuesta a lo preguntado, aluden al otro o los otros. Siempre el mismo rollo. Siempre la misma actitud. No hay entrevista que merezca el aprobado.

Más me incomoda ver a entrevistadores vendidos, incapaces de cortar por lo sano la respuesta, si no es la que corresponde a la pregunta. No hay coraje suficiente. Especialmente si se realiza en un medio público donde el bochorno está asegurado. La imparcialidad y la objetividad han muerto. Como ha muerto la libertad. Cuando el "régimen" se siente amenazado se reducen sensiblemente los grados de libertad. Las restricciones están a la orden del día propiciada por los fuertes cambios que se producen política y socialmente.

Las entrevistas ya no aportan nada. Los entrevistados, salvo los que se ciñen a lo preguntado, ya no aportan más que farfulla, informaciones sin interés y propaganda en exceso. La propaganda les ahoga. Lo lamentable es que los entrevistadores, no todos, obviamente, contribuyen a ello por no tener la valentía de dar el necesario toque de atención al entrevistado para devolver el interés a la entrevista que no es otra cosa que la expresión de un género periodístico capaz de escarbar en lo que sus protagonistas desean ocultar. Lamentablemente, hoy priman las entrevistas pactadas para mayor gloria de unos entrevistados que no merecen la atención del espectador.

