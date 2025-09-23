De consejeros, incendios y torpezas

Hace un par de semanas la provincia de Zamora ardió. Ardió literalmente y con ella la credibilidad del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez- Quiñones. Y es que … llueve sobre mojado!

Los incendios que asolaron la provincia en el verano del 2022 y los que ha sufrido recientemente revelan no sólo fallos operativos sino una profunda desconexión política con las necesidades reales del territorio. Tres años después de aquel desastre la Junta continúa con un operativo de prevención precario y mal planificado, sin embargo, la autocrítica sigue brillando por su ausencia.

Apesar de las más de 150.000 hectáreas quemadas en Castilla y León con un costo para el ecosistema imposible de cuantificar, pérdidas humanas, incluso, y hogares reducidos a cenizas, el tal consejero, máximo responsable de la política medioambiental de la comunidad, viene repitiendo con la suficiencia propia de un iluminado que "el operativo está desplazado con la mayor capacidad y que se ha duplicado el presupuesto". Es duro oírlo, pero tal dice de un tiempo acá… ¡Vamos a ver, vamos a ver, señor consejero si nos dejamos de martingalas y entramos en razón! Es posible que así sea, no seré yo quien lo ponga en duda, pero, mire usted, la realidad es tozuda y no cambia por más que se la maquille. Declaraciones de este tipo, rotundas y triunfalistas, aquí no tienen cabida porque chocan frontalmente con la falta de respuesta de su consejería a la situación crítica que vive la provincia.

También en Valladolid los ciudadanos han exteriorizado en varias ocasiones su rechazo al consejero al tiempo que reclamaban una gestión seria y eficaz que desactive esa especie de polvorines forestales en los que se han convertido nuestros montes; lo mismo ha sucedido en León y en Ponferrada y en Astorga y en Cervera de Pisuerga y en Zamora y en Salamanca

Un operativo antiincendios plagado de improvisación, la privatización abusiva de los servicios de extinción y la falta de cobertura profesional durante todo el año han encendido el ánimo de quienes no olvidan que este consejero es el mismo que en el 2018 tuvo la desfachatez de decir que es absurdo y un despilfarro mantener el operativo de incendios todo el año. Estas palabras debieron haber provocado su dimisión de inmediato por cuanto suponían un inaceptable distanciamiento de la Ley de Montes de la Comunidad, lamentablemente no fue así. El presidente de la JCyL no lo consideró oportuno entonces, ¡ni siquiera después tras el desastre de la Sierra de la Culebra! Por alguna oscura razón el señor Mañueco le sigue manteniendo al frente de la consejería, pero el crédito del consejero parece acabado. La situación ha llegado a un punto tal que ya no caben paños calientes ni valedores por importantes que sean: el rechazo social a su gestión es un clamor.

A la crítica de los trabajadores forestales que piden su dimisión se suma Ecologistas Zamora que le acusa de abandonar sus responsabilidades durante la crisis. Por otra parte, cierto portavoz sindical ha señalado que el operativo antiincendios en Zamora está "completamente desfasado", no sólo por el trabajo extremo de las brigadas sino por unas infraestructuras obsoletas que llevan, incluso, al uso de móviles personales como único recurso en determinadas situaciones. Un bombero anónimo ha calificado el modelo actual como "un reino de taifas" en el que empresas privadas compiten a la baja ofertando, en un contexto de recortes, brigadistas sin ningún tipo de experiencia en la lucha contra incendios y con jornadas de hasta 18 horas. UGT y CC OO han sido mas explícitos y al tiempo que critican el actual modelo piden directamente la dimisión del consejero por su falta de reacción ante una crisis que ha convertido este verano en uno de los más devastadores de la historia reciente de Castilla y León. Finalmente, y por si todo esto no bastara, el pasado 10 de septiembre el máximo órgano legislativo de la comunidad, aprobó reprobar al consejero por su gestión de los incendios forestales al tiempo que pedía al presidente de la Junta que revocase de inmediato su nombramiento…

Esta es la situación, señor Suárez- Quiñones. A riesgo de parecer osado, también yo le pido que se vaya. ¡Encarecidamente! ¡Con el debido respeto! Urge una reforma profunda del operativo antiincendios y, a tenor de lo que vemos, usted está incapacitado para liderarla: le sobra impostura y le falta coraje para admitir los propios errores… ¡Váyase! ¡Ahora, señor consejero, antes de tener que ver el mismo drama repetido!

