Colorín colorado, este monte se ha quemado

La gente del cine y del teatro los utiliza para crear ambientes. Los diseñadores para crear moda. Los marinos para establecer comunicaciones entre los barcos. Los colores expresan sentimientos, transmiten emociones, excitan o relajan, además de contribuir a establecer un dialogo no escrito. Forman parte de los gustos de cada cual. Los psicólogos los han estudiado de manera exhaustiva y saben lo que significa cada uno de ellos. Puede que en cada persona puedan llegar a percibirse de manera diferente, ya sea en lo que se refiere a sensaciones o a estados de ánimo. Para algunos, el rojo viene a sugerir calor y el azul frío, el verde esperanza y el gris sí, pero no. El azul tristeza, el blanco pureza. El amarillo ilusión y el negro desesperanza. Y el morado pasión, al menos para los zamoranos, pasión de Semana Santa.

Para la gente de esta región, los fuegos que han devastado campos, valles y laderas, no se ha identificado con el color rojo como podría pensarse en un primer momento, sino con el negro, ya que es sinónimo de tristeza, pena y desolación. Un patético paisaje que le habría venido de maravilla a Vicente Blasco Ibáñez como fuente de inspiración cuando decidió escribir "Los cuatro Jinetes del Apocalipsis". O para Ingmar Berman cuando hizo aquella obra maestra del cine "El séptimo sello", el último de los siete sellos del Apocalipsis que recoge la Biblia, el que nos pondrá a las puertas del final cuando llegue a romperse. Ahora parece que estamos en el "sexto sello", veremos cuanto nos dura.

Negro como las cenizas, como la tristeza y la desolación, como el recuerdo del verde que fue y que quizás nunca vuelva a ser. Melancólico, que nos viene a recordar aquella oda a la inmortalidad que nos recitó Natalie Wood en "Esplendor en la hierba". Gris ceniza que ha acabado con la vida de un buen número de árboles que ya no pueden filtrar entre sus ramas ningún rayo de sol y que, en otoño, no ofrecerán ni con, ni sin pudor, un preciado color dorado.

Nos han quedado solo colores de desamparo que vienen a ser la antítesis de los trajes especiales que utilizaban los apicultores quiénes, tras la catástrofe, se han visto obligados a olvidarse de sus colmenas, aquellas que cuidaban con tanto mimo, viendo como las abejas entraban y salían, tras haber libado las más variadas y bellas flores con su probóscide (Bella palabra donde las haya, que viene del latín, y antes del griego, pro=antes y boscide=alimentar)

Al haber entrado en ignición, los pastos de vacuno y caballar han desaparecido por completo, mezclados con un aire enrarecido e irrespirable en lo que fueron bellos parajes donde el oxígeno limpio del aire no escaseaba.

"Uña y mugre" dijo, días pasados, del presidente de la Junta y de su consejero de Medio Ambiente, el procurador de las Cortes de Castilla y León Francisco Igea a propósito de la actuación de ambos en la gestión de los incendios

Para mas inri, se dice que parte de los incendios fueron provocados, como ocurrió en Roma en tiempos de Nerón, al que el sentir popular le tildó de autor de los mismos, aunque los historiadores, incluido el propio Tácito, no lo hayan reconocido así. Lo cierto es que Nerón aprovechó la coyuntura para imputar su autoría a los cristianos y así poder perseguirlos de manera sanguinaria; y ya de paso construirse un nuevo palacio al que bautizó con el nombre de "Domus aurea" en uno de los múltiples solares que quedaron tras la catástrofe.

Igea, aquel vicepresidente que un día fue alguien importante en esta Comunidad Autónoma. Y aunque ese dicho tenga un significado similar al de "uña y carne", o sea a lo que se refiere a dos personas inseparables y muy buenas amigas, que, por cierto, es el dicho más usual, lo cierto es que lo de la mugre no parece que lo dijera con intención de acariciar los oídos de los aludidos. Porque mugre es sinónimo de suciedad, de inmundicia, de porquería. Algún día tendría que explicar Igea que es lo que quiso decir con eso.

"Uña y carne" o "uña y mugre", tanto da que da lo mismo. En cualquier caso, ambos dignatarios pasarán a la historia de esta comunidad por su nada afortunada gestión de estos devastador desastre.

Y colorín, colorado este monte se ha quemado que habría dicho Nerón tocando la lira momentos antes de suicidarse, además de aquella despedida de "¡Qué gran artista muere conmigo!" n

