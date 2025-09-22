Opinión | ZAMOREANDO
Las cesiones de Sánchez
OPINIÓN | Acabaremos teniendo que pagar un canon a Cataluña por no tener una segunda lengua y que, evidentemente, ésta sea el catalán
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue con su habitual bajada de pantalones ante el independentismo catalán. Acabará sin pantalones y teniendo que echar mano de los gayumbos. Sánchez está contribuyendo, con sus cesiones, al desmantelamiento de la España que conocíamos. Como sigamos así, de aquí a poco tiempo, no la va a reconocer ni la madre que la parió.
La penúltima, siempre hay más cesiones, dedicada con todo su cariño, por siete votos, a Junts, consiste en permitir que se realice la tramitación de una nueva regulación que obliga a los empleados de las empresas con más de 250 trabajadores o que facturen más de 50 millones de euros, a aprender catalán para atender a sus clientes, aunque la sede de la organización no se encuentre en Cataluña. Este hombre está loco.
Mientras Puigdemont y compañía lo celebran con cava, los empresarios están que trinan porque la nueva concesión del presidente del Gobierno a los independentistas supone nuevos gastos para las empresas o en su defecto, ¡ojo al dato!, para los trabajadores que deberán invertir en aprender una lengua que no les vale para nada en el contexto internacional. Esto pasa en la España de Sánchez a diario.
Aunque no hay fecha para la puesta en marcha de esta nueva barbaridad, Junts se ha apresurado a facilitar un listado con las entidades que deberán cambiar sus hábitos. No son pocas. A ver, tendrán que pasar por el aro, salvo rebelión en masa, las corporaciones dedicadas a los servicios básicos del hogar –luz, gas, agua o teléfono–; los servicios públicos como las aerolíneas, correos, las compañías ferroviarias o los conductores de autobuses. Luego vendrán los vascos que también aportan votos a la permanencia de Sánchez en el poder y harán lo propio. Y los gallegos, y los asturianos, que aprovechen los leoneses para imponer el leonés tradicional y así sucesivamente.
¿Qué más tiene que pasar para que los que habitan en los mundos de Yupi se bajen de la nube? Acabaremos teniendo que pagar un canon a Cataluña por no tener una segunda lengua y que, evidentemente, ésta sea el catalán. Algo tendrá que decir al respecto don Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Y con él, todos los empresarios y trabajadores de España, porque si no pagan el aprendizaje unos, lo tendrán que pagar otros, que son los que más pierden, o sea, los trabajadores.
