Autoempleo o éxodo: el dilema zamorano

Nuestro sistema educativo siempre ha transmitido un mensaje claro y aparentemente indiscutible: el éxito profesional se alcanza a través del estudio. La secuencia lógica que se repite en las aulas es bien conocida: si se estudia, se accede a una formación superior; si se alcanza esa formación, se consigue un empleo estable; si se trabaja con estabilidad, se garantiza una vida segura. La promesa implícita en esta secuencia es que existe un mercado laboral que absorbe a los titulados, recompensa el esfuerzo y devuelve, con intereses, cada hora de estudio invertida.

Sin embargo, hay territorios donde esa lógica no es tan lógica y la línea que une estudio y empleo se convierte en una vía muerta. Zamora es uno de esos territorios. Nuestra provincia, a menudo citada como símbolo del abandono rural, lidera una estadística que pone en cuestión los fundamentos de la educación para el empleo: el 26% de sus afiliados a la Seguridad Social son trabajadores por cuenta propia, frente al 16% de la media nacional. En la práctica, uno de cada cuatro zamoranos cotizantes se gana la vida como autónomo, sin jefe, sin horario y, muchas veces, sin más certeza que la de continuar resistiendo.

El dato, que siendo bueno, no encierra necesariamente una buena noticia al no ser el reflejo de un ecosistema empresarial pujante ni de una fiebre emprendedora desatada. No responde a un plan estratégico ni a una ventaja competitiva. Tiene su origen en la carencia de la falta de actividad económica estructurada. Es la ausencia de empresas, de oportunidades laborales, de inversión productiva, lo que convierte al autoempleo en refugio. No se trata de una vocación mayoritaria, sino de una necesidad impuesta por el entorno. Lo resume con crudeza una frase repetida en pueblos y comarcas: "O creas tu propio puesto de trabajo o tienes que irte".

Mientras el discurso oficial insiste en la formación como pasaporte hacia el empleo por cuenta ajena, la realidad del medio rural zamorano obliga a cambiar el guion. Porque aquí, más allá de la preparación académica, lo que marca la diferencia es la capacidad de generar una actividad propia, de identificar una necesidad no cubierta, de atreverse a abrir una puerta, aunque no haya ningún garante detrás. Y esa capacidad no se cultiva en el sistema educativo tradicional.

Las escuelas e institutos siguen preparando a los alumnos para integrarse en estructuras empresariales externas. Enseñan a ser empleados, no a ser empleadores. Forman para acatar normas, no para crearlas. En muchos casos, incluso desincentivan la iniciativa individual bajo la premisa de que el emprendimiento es arriesgado, incierto e inestable. Pero ¿qué ocurre cuando el empleo estable directamente no existe? ¿Qué alternativa se le ofrece al joven que quiere quedarse en su tierra, desarrollar una vida y contribuir a su comunidad si nadie lo va a contratar?

En Zamora, el autoempleo ya no es una opción minoritaria o un plan B, se ha convertido en el camino principal para la supervivencia económica. Talleres mecánicos, peluquerías, carnicerías, construcción, explotaciones ganaderas, repartos, tiendas, negocios online, asesorías, actividades forestales, servicios a domicilio… Son cientos las actividades que, nacidas de la iniciativa individual, mantienen el pulso económico de la provincia. Sin ellas, el mapa de Zamora sería aún más desolador.

Pero esa red informal de autoempleo no se sostiene sola. Requiere conocimientos contables, capacidad de organización, habilidades comerciales, competencias digitales, nociones fiscales, visión estratégica… Requiere, en definitiva, una formación distinta. Una formación que no se limita al contenido de los libros, sino que abarca actitudes, hábitos y competencias que apenas se enseñan entre los pupitres.

La disonancia entre lo que se enseña y lo que se necesita ha generado una brecha silenciosa. En ella caen muchos jóvenes zamoranos que, tras años de estudio, se enfrentan al abismo de la inactividad. No encuentran un puesto de trabajo acorde a su preparación. Y, ante esa frustración, emigran o aceptan empleos precarios, muchas veces desvinculados de su vocación o de su especialización.

En una provincia donde la administración tiende a replegarse y las grandes empresas ni están ni se las espera, los autónomos rurales hacen de todo

Quienes deciden quedarse, a menudo lo hacen emprendiendo sin respaldo, sin red y sin una guía clara. Lo hacen porque no queda otra, no porque el entorno lo estimule. Lo hacen desde el esfuerzo personal, la ayuda familiar y, en no pocos casos, desde la intuición. Pocos han recibido formación específica sobre cómo redactar un plan de negocio, tramitar una licencia o diseñar una propuesta de valor competitiva. Muchos se lanzan sin saber lo que implica una cuota de autónomos, sin entender la diferencia entre un gasto deducible y uno no deducible, sin haber escuchado nunca hablar del flujo de caja.

Y, sin embargo, emprenden. Mantienen abiertos negocios que no solo les permiten quedarse, sino que generan un servicio a su entorno y hasta son capaces de generar empleo. En una provincia donde la administración tiende a replegarse y las grandes empresas ni están ni se las espera, los autónomos rurales hacen de todo: peluqueros que son también mensajeros, fontaneros que diseñan páginas web, agricultores que venden directamente al consumidor y hasta comerciantes que sirven de punto de encuentro social en el pueblo.

La cuestión de fondo no es solo económica, es también estructural. En territorios como Zamora, el modelo de desarrollo exige una profunda revisión de prioridades. Ya no basta con hablar de lucha contra la despoblación o de fijar población como lema político. Hay que repensar el vínculo entre educación, empleo y territorio. Hay que aceptar que el tejido productivo rural no puede copiar el esquema urbano y que necesita soluciones adaptadas a su escala, a su geografía y a su demografía.

Resulta urgente introducir en los programas educativos una visión más realista del contexto local. Incluir contenidos sobre economía del autoempleo, gestión de microempresas, innovación rural y transformación digital en pequeñas localidades. Acercar al alumnado casos de éxito de su entorno, enseñar a identificar oportunidades en sectores tradicionales, fomentar el trabajo colaborativo y la economía de redes. Porque si el entorno condiciona las salidas profesionales, la formación debería reflejar esa realidad.

Además, la administración tiene el deber de facilitar ese tránsito entre educación y autoempleo. Simplificando trámites, ofreciendo asesoramiento técnico gratuito, premiando los proyectos viables, garantizando el acceso a la conectividad digital y creando viveros de empresas rurales. El capital humano no falta, lo que falta es estructura, reconocimiento y estrategia.

En una provincia como Zamora, donde la alternativa más frecuente es marcharse, cada autónomo representa una victoria frente al abandono. No una solución mágica, pero sí una forma de resistencia activa. No una panacea, pero sí un indicio de que es posible vivir con dignidad sin salir corriendo.

La escuela puede seguir enseñando a sumar, a analizar textos o a memorizar fórmulas, pero en algún momento deberá también enseñar a montar algo. Porque aquí, más que en ningún otro lugar, esa habilidad no es solo una opción… es la condición necesaria para quedarse. Y quedarse, en Zamora, ya es un acto de futuro. n

