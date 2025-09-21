Soluciones de Ali Express

La sonora percusión rompió abruptamente la tranquilidad de Santa Clara. La tarde, con su cielo plomizo, a ratos amenazaba y a ratos cumplía su amenaza, haciendo que los paraguas fueran unos bien recibidos invitados a la fiesta. Desde la ventana del despacho comprobé la causa del estruendo, en medio del cual un grupo de mujeres, con caras teatralmente exageradas en su dramatismo, se dejaban llevar en su baile -no menos gimnasia que danza-, por el ritmo de los tambores y una martilleante melodía cuyo estribillo repetía que los jueces (del patriarcado), los policías (del Estado patriarcal) y cada uno de los que pasaban por la calle o escuchábamos la monserga somos violadores.

Pensé, y pienso, en qué puede ayudar a erradicar esa lacra insoportable de la violencia contra las mujeres, la frivolización que culmina en espectáculos como el que acababa de contemplar o los últimos lazos morados colgados en las farolas cercanas o una por una de las acciones frívolas y banales que, en miles de puntos de España en ese mismo momento estarían sirviendo básicamente para justificar decenas de millones de euros en subvenciones del ministerio de Igualdad.

Ahora sabemos que en ese momento y así durante muchos meses hasta hoy, ese mismo ministerio había dejado desprotegidas a las casi cinco mil mujeres en mayor riesgo de agresión por parte de sus exparejas. Para poder dedicar el presupuesto a sus estupideces, recortaron criminalmente los requisitos de calidad del sistema de pulseras de localización de los agresores que estaba funcionando de manera ejemplar hasta entonces para seguridad de las víctimas y garantía de jueces y fuerzas de seguridad.

A la ministra Irene Montero le debió parecer que dejar el coste directo de protección de la vida de una mujer de 3.000 euros a menos de 700 era una gran idea. Con el ahorro podían organizar cientos de batucadas. A la ministra Redondo le debió parecer aún mejor esconderlo, mentir y no actuar, prolongando el riesgo y el terror. Hablamos del desprecio por la vida de mujeres con cara y nombre y enfrente nos encontramos a un gobierno con palabrería hueca y soluciones de Ali Express.

