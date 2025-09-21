No podéis servir a Dios y al dinero. Gestionad bien las cosas espirituales

Dinero. / Begreen

En este XXV domingo del tiempo ordinario, san Lucas nos ofrece la parábola en la que Jesús narra la actitud y la acción del administrador astuto (Lc 16,1-13). Causa perplejidad. ¿Qué enseñanza puede sacar un creyente del comportamiento de un administrador que comete fraudes?

Jesús, con esta parábola, nos da una lección siempre actual. El amo de la parábola no alaba las injusticias del administrador, al que despide por las comisiones ilegales que prepara. Pero resalta su inteligencia para asegurarse el futuro. El administrador es infiel, pero listo.

Jesús quisiera que sus seguidores fueran no infieles o tramposos, pero sí inteligentes y espabilados para las cosas del espíritu. Le sabe mal constatar que "los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz". Tendríamos que ser tan sagaces para las cosas espirituales como lo somos para las cosas materiales. ¿Somos inteligentes para jerarquizar los valores y asegurar los de nuestro espíritu, que nos van a llevar al encuentro con Cristo y a la práctica del bien?

Jesús era ya adulto cuando Herodes Antipas puso en circulación monedas acuñadas en Tiberíades. Sin duda, la monetización suponía un progreso en el desarrollo de Galilea, pero no logró promover una sociedad más justa y equitativa, más bien al revés. Los ricos de las ciudades podían operar mejor en sus negocios, pues la monetización les permitía "atesorar" monedas de oro y plata que les proporcionaban seguridad, honor y poder, a ese tesoro lo llamaban mammona (dinero que da seguridad), mientras que los campesinos apenas podían hacerse con monedas de bronce o cobre, de escaso valor. Bastante tenían con subsistir intercambiándose entre ellos sus modestos productos.

Como ocurre casi siempre, el progreso daba más poder a los ricos y hundía un poco más a los pobres. Así no era posible acoger el reino de Dios y su justicia. Ante esta situación Jesús no se calló: "Ningún siervo puede servir a dos amos, pues se dedicará a uno y no hará caso del otro… No podéis servir a Dios y al dinero (mammona)". Hay que escoger. No hay alternativa.

La lógica de Jesús es aplastante. Si uno vive subyugado al dinero, pensando solo en acumular bienes, no puede servir a Dios/Padre que quiere una vida más justa y digna para todos, empezando por los últimos. Para ser de Dios, no solo hace falta pertenecer a la Iglesia, su pueblo, es necesario mantenerse libre ante el dinero y escuchar su llamada para trabajar por un mundo más humano y fraterno.

Amigo lector, a cada uno nos toca optar en servir a Dios o al dinero. Hay que escoger. Jesús nos invita a gestionar bien la vida. ¿Optamos por Dios/Padre? Así colaboramos en construir un mundo más humano y fraterno. Feliz domingo.