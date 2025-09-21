No seas idiota.

Tiempos de incertidumbre. Tiempos de zozobra. Tiempos de pesimismo. ¿De qué escribir cuando el panorama es tan desolador? Si hace siete días manifestaba en esta ventana que había perdido mi confianza en la humanidad, hoy escribiría lo mismo y lo amplificaría aún mucho más. ¿Los motivos? Las ruedas de prensa, los mensajes en las redes sociales de nuestros políticos y de quienes aplauden sus ocurrencias. Y todo por ir contra los adversarios políticos, que, en muchos casos, ya no lo son porque se han convertido en enemigos acérrimos. Total, que la pedagogía política anda por los suelos. Algunas personas me han dicho que sigo pecando de unas dosis de ingenuidad muy elevadas, que he olvidado que la historia de la humanidad ha sido siempre así y que, en el caso de España, no estaría mal repasar las hemerotecas para comprobar los cariños y amores -es un decir, claro- que durante las últimas décadas se han profesado Felipe González y Aznar, Aznar y Zapatero o Zapatero y Rajoy. Y es cierto que en el pasado más reciente las aguas de la política nacional han bajado, en muchas más ocasiones de las deseadas, muy turbias. Y así, ya lo saben ustedes, hay poco que hacer.

Necesitamos practicar la pedagogía del bien común, muchísimo más que la pedagogía de los intereses individuales. Ya sé que no todas las personas piensan de esta guisa y que, en tiempos de incertidumbre, zozobra y pesimismo, algunas consideran que las castañas se las tiene que sacar cada uno del fuego. Que lo importante es mirar para uno mismo y dejarse de pamplinas. ¿Que no se lo creen? Miren a su alrededor y pregunten a los vecinos, los amigos o los compañeros de trabajo qué piensan sobre estas cuestiones y luego me lo cuentan. Detrás del individualismo que algunos defienden desde sus púlpitos parlamentarios o desde otros foros de la vida cotidiana se esconde un egocentrismo perverso, un narcisismo siniestro y una vanidad ridícula. Mientras escribo estas palabras llegan a mi memoria las famosas declaraciones de quien, compartiendo mesa y mantel con un puñado de militantes y simpatizantes en un conocido municipio de Valladolid, no consentía que alguien le dijera cuántas copas de vino tenía que beber. Imagino que ya saben de quién estoy hablando. ¡Como si la ingesta excesiva de vino no tuviera repercusiones en, por ejemplo, la siniestralidad en la carretera!

Por cierto, todo esto está muy relacionado también con la idiotez. Sí, con la idiotez. Me explico, porque cuando se utiliza la palabra "idiota" conviene aclarar de qué estamos hablando no siendo que si llamas a alguien "idiota" recibas un puñado en la cara. Aquí no estoy insultando a nadie, aunque diga que quien piensa más en lo individual que en lo colectivo es, recordando la visión que de estas cuestiones se tenía en la Grecia clásica, un idiota. Fernando Savater, por ejemplo, se lo recuerda a su hijo en su célebre libro "Política para Amador", cuya lectura recomiendo desde esta tribuna. Mis estudiantes de la Universidad de Salamanca se han sorprendido estos días con el uso de una palabra que suena de un modo tan poco amable. Cuando han leído una dispositiva y he dicho en clase "¡No seas idiota!", sus caras han reaccionado con sorpresa. ¡Claro, yo también hubiera hecho lo mismo! Sin embargo, cuando todo se aclara, la sangre no llega al río, porque el mensaje que deseo transmitir es compartido por la inmensa mayoría, a saber: las personas no vivimos aisladas y solitarias, sino juntas y en sociedad. A ver si nos lo creemos de una vez y lo ponemos en práctica.

