Una oportunidad para que Zamora demuestre fuerza y unión

Manifestación en Zamoa contra la supresión de servicios de AVE en Sanabria. / José Luis Fernández

Los sanabreses y todos los zamoranos están llamados a manifestarse el próximo sábado, 27 de septiembre, ante la sede central de Renfe en Madrid para mostrar el rechazo de la provincia a la reducción del número de servicios de Alta Velocidad en la estación Sanabria AV desde el pasado mes de junio; un cambio en las frecuencias que en la práctica anula la utilidad de este medio de transporte para quienes más lo usaban desde su inauguración en 2021: los sanabreses que se desplazan a diario a Zamora para trabajar o acudir a sus citas médicas, y los zamoranos que tienen su puesto de empleo en la comarca noroccidental.

La población de la zona ya expresó con sonora contundencia su repulsa a los cambios promovidos por la operadora pública en la multitudinaria protesta frente a la estación de Otero de Sanabria el 24 de mayo, de nuevo el 1 de junio, en Zamora, con el apoyo de miles de vecinos del resto de la provincia e incluso en la localidad orensana de A Gudiña, igualmente afectada por la supresión de servicios de Alta Velocidad, hasta donde se desplazó una nutrida delegación de sanabreses el 2 de agosto para gritar junto a los gallegos que el mundo rural no quiere ser el "paganini" de los deseos de Abel Caballero: es legítimo pretender que se acorte el viaje entre Madrid y Vigo, pero no a costa de las paradas intermedias, donde también vive gente que paga los mismos impuestos que los vigueses, más cuando existen otras opciones como fletar nuevos trenes directos entre las dos ciudades.

Por si algún sanabrés aún albergaba esperanzas de que alguien en Renfe o en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible contemplaba alguna forma de dar respuesta a las necesidades de su comarca, el propio ministro Óscar Puente compareció en el Congreso de los Diputados para dejar claro que sus prioridades están lejos del mundo rural al decir que "la Alta Velocidad no es un elemento de vertebración de la España vaciada" y que "si el AVE para en todas partes, no es competitivo y por lo tanto no sirve a los fines que tiene previstos". La enésima afrenta de un ministro-showman acostumbrado a sembrar la discordia, que se dedicaba a hacer humor en redes sociales en plena ola de incendios en Castilla y León y ahora busca a quién pedir responsabilidades patrimoniales porque el AVE no podía atravesar las comarcas de Sanabria y Viana mientras estas ardían

Los zamoranos tienen la oportunidad de responder el sábado a Óscar Puente con la misma vehemencia y de llevar su descontento a las puertas del presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, para que a ambos no les quede más remedio que escuchar las reivindicaciones de los sanabreses.

Hay 35.000 zamoranos residiendo en Madrid. Es hora de que la diáspora exhiba su fuerza apoyando la causa y sosteniendo las pancartas junto a los vecinos de Sanabria.

La comarca no pide ninguna locura, la estación de Alta Velocidad ya existe y se invirtieron más de cuatro millones de euros en su construcción, no tiene sentido tirar ese dinero a la basura con trenes que la atraviesan sin pararse dos minutos, y unos servicios escasos y en horarios nada útiles para los sanabreses. No exigen viajar más rápido, como piden desde Vigo, ni reclaman más frecuencias de las que venían disfrutando hasta el 10 de junio, solo llegar a su destino a una hora razonable por las mañanas, y no a mitad del día. El autobús tampoco es una alternativa equivalente porque el tiempo de viaje entre Puebla y Zamora se multiplica por cuatro.

La convocatoria de la protesta no responde a ningún interés partidista, parte de una organización agraria que ha demostrado a lo largo de su historia que no titubea a la hora de manifestarse contra gobiernos de uno y otro signo, y que es una de las asociaciones de mayor arraigo en la Zamora rural, COAG. Además, todas las fuerzas políticas de la provincia han expresado su apoyo inequívoco a esta causa a través de la Mesa de Trabajo por la Mejora de Servicios Ferroviarios. Por eso, todos los sanabreses que no quieren renunciar al tren tienen motivos de sobra para sumarse a la protesta, al igual que el resto de zamoranos hartos de ver cómo la provincia pierde servicios a un ritmo aún más acelerado que el de la fuga de población.

Y, lo que es más importante, la protesta se celebra en Madrid, "la segunda ciudad más grande de la provincia", donde residen 35.000 zamoranos a quienes también les preocupa el destino de su tierra. Es hora de que la diáspora zamorana exhiba su fuerza apoyando la causa y sosteniendo las pancartas junto a los vecinos de Sanabria que bajarán de los autobuses fletados por COAG frente a la sede de Renfe, junto a la estación de Atocha.

Los zamoranos, del interior y del exterior, tienen una oportunidad de oro para hacer una demostración de unidad el próximo sábado en Madrid en pos del interés general de la provincia, y los señores Puente y Fernández Heredia deben dejar de hacer oídos sordos ante el clamor de una tierra que no se resignará a ser menos que nadie.