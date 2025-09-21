la biblia escrutad las escrituras tela con estuche

Aunque no es una efeméride muy conocida todavía, desde hace tiempo se viene celebrando en septiembre el "mes de la Biblia". La elección se debe a que el 30 de septiembre se honra la memoria de san Jerónimo de Estridón, quien murió precisamente ese día en el año 420. Por encargo del papa Dámaso I –santo y gallego, para más señas– tradujo los textos bíblicos al latín en una época en la que Occidente cada vez entendía menos el griego. Por eso su versión se llamó Vulgata, que significa "para el pueblo". Pero en el ámbito hispanohablante hay otra razón de peso para escoger este mes: fue en septiembre de 1569 cuando vio la luz la primera edición de la Biblia impresa en castellano: la "Biblia del Oso", traducida por Casiodoro de Reina, un fraile jerónimo extremeño que se había hecho protestante, y llamada así por el grabado del plantígrado que aparecía en su portada.

Aprovechando la ocasión, dos importantes casas editoras católicas españolas, la Biblioteca de Autores Cristianos y la Editorial San Pablo, han presentado una obra en la que se han invertido un tiempo y unos esfuerzos incalculables: una nueva edición de los textos sagrados del cristianismo, titulada "La Biblia. Escrutad las Escrituras". Uno puede preguntarse si esto es una novedad, cuando es el libro más traducido y difundido en el mundo –se puede leer completa en 756 idiomas diferentes, y porciones en otros 3.231– y hay suficientes versiones diferentes realizadas en español desde el siglo XVI hasta nuestros días. ¿Era necesaria otra Biblia? ¿No será que hay que reinventar e innovar para seguir manteniendo el negocio editorial en un momento de crisis de la lectura en papel?

La verdad es que estrictamente no se trata de ninguna novedad. El texto bíblico es la traducción que publicó en 2010 la Conferencia Episcopal Española –que, por cierto, es de acceso gratuito en la página web de este organismo–, y los comentarios, notas, aclaraciones y paralelos que se incluyen están traducidos de la edición italiana de este mismo libro, elaborados por un equipo de más de medio centenar de especialistas. Lo que llega ahora a nuestras manos son 3.024 páginas que facilitan la comprensión y la lectura orante de la Biblia, con un itinerario espiritual para leerla y hacerla vida, con tres pasos que no hace falta traducir del latín: "scrutatio", "meditatio" y "oratio".

¿Una Biblia pensada para los creyentes? Sí. Pero una herramienta fundamental para conocer y entender los textos que resulta de tremenda utilidad para cualquier persona que quiera acercarse a ellos. No olvidemos –¡nunca!– que ignorarlos convierte nuestra cultura en algo ilegible y nos aboca a un lamentable desarraigo. Porque no podemos comprendernos a nosotros mismos sin la memoria de unas páginas que han orientado la vida de tantas personas y que siguen siendo, para muchos, lámpara en su sendero y horizonte de esperanza. ¿Letras muertas? No. Más bien, impulso permanente para la verdad, el bien y la belleza.