El pastor Quijótiz y la ovinotecnia

Ganaderas en Red (GER) es un colectivo de más de doscientas mujeres dedicadas a la ganadería tradicional, extensiva y de pastoreo por toda España. Junto al trabajo de cada día con los animales, la casa, el huerto y el corral, las mujeres que conforman GER tienen tiempo y energías de divulgar los infinitos beneficios del pastoreo a través de los medios de comunicación o mediante la participación en conferencias y jornadas.

También para mantener relación con colectivos de pastoras, cabreras, vaqueras o apicultoras internacionales. En cierta ocasión, una mexicana que dijo dedicarse a la ovinotecnia se puso en contacto con GER a través de las redes sociales. Y como ninguna sabía que era eso de la ovinotecnia, hubo que preguntar.

Según san Google, la ovinotecnia es la rama de la zootecnia que estudia la producción y economía para la cría rentable de ovejas. Introduciendo mejoras, probando, seleccionando, modificando metodologías y manejos con el fin de hacer más productivo el negocio.

La ganadería no es una ONG y las ganaderas no son hermanitas de la caridad. Son los gerentes de la empresa ovejuna y cuando el negocio, como cualquier negocio, se torna en inviable, no queda otra que echar el cierre. De esto se infiere la respuesta al declive y a la crónica de la muerte anunciada del pastoreo. ¿Por qué no hay relevo generacional, ni por lo tanto futuro para la ganadería extensiva, tradicional y de pastoreo? Fácil: porque no es rentable.

En los pueblos no somos unos locos románticos o unos devotos admiradores de Hegel. Siglos después, el bueno de Hegel sigue sin tener razón, y por eso la filosofía de Marx continúa explicando el desastre de mundo en el que vivimos: la supraestructura económica rige sobre la ideología, el credo y la cosmovisión.

El materialismo histórico gana, el idealismo quijotil pierde. En la España rural, por muy abandonada, vaciada y chamuscada, funciona el mismo sistema liberal que en la ciudad. Negocio que no produce, se chapa. Con la salvedad de que en una ciudad siempre hay otras opciones y diferentes salidas.

Cuando el videoclub dejó de ser rentable, surgió la opción de poder salvar los muebles mutando en una tienda de Todo a Cien, luego en una de vapeadores y ahora en una de apuestas deportivas. Pero cuando se cierra una granja de ovejas, no es posible reabrirla otra vez reconvertida en una granja de gallinas camperas o en una de alpacas andinas.

No hay futuro para la ganadería tradicional, extensiva y de pastoreo. Ni con la ovinotecnia ni con terapias de taichi ovejuno. Ni tan siquiera con el Tao aplicado a la cría de borregas. No hay futuro para los rebaños, pese a esas contadas excepciones que son la población inmigrante. Algunos, pocos, acostumbran a empezar trabajando de pastor, para acabar convirtiéndose en propietarios de los animales que manejaban tras la jubilación del amo.

En la España rural, por muy abandonada, vaciada y chamuscada, funciona el mismo sistema liberal que en la ciudad. Negocio que no produce, se chapa. Con la salvedad de que en una ciudad siempre hay otras opciones y diferentes salidas.

O algunos escasos elementos procedentes de La Gran Renuncia a la vida en la urbe, que consiguen llevar a la práctica el sueño, o el último delirio, del ingenioso hidalgo de dejar de desfacer entuertos para apacentar ovejas, y así terminan convertidos en el pastor Quijótiz.

Para todos ellos, del 22 al 24 de octubre tendrá lugar en Ifeza, la tercera edición de Ovinnova. Anunciado como el salón monográfico dedicado a la ganadería ovina de carne y leche más importante del país, y un soberbio escaparate internacional, que presenta lo último en genética, maquinaria, sanidad, alimentación y tecnología.

En Ovinnova se aprende que hay otros modos de alimentar al rebaño. Evitando desperdicios. Usando la levadura de cerveza o mondas de zanahoria, patata y frutas. Y de combatir diferentes infecciones con el uso del ajo morado en polvo, el mejor antibiótico natural. O con el uso de tierra de diatomeas.

En Ovinnova se puede asistir a presentaciones de libros y documentales o a exposiciones. A charlas, coloquios y debates acerca de otras maneras de obtener rentabilidad. Por ejemplo, a través de la lana para uso textil, introduciendo machos de raza merina australiana, que tienen mejor calidad de lana porque llevan seleccionándola desde que nosotros cometimos la estupidez de dejar de hacerlo. También, con la transformación de la lana en pellets con los que abonar los suelos. O convirtiéndola en material aislante para la construcción.

El pastoreo permite en cierta medida mantener el lado salvaje que tenía el animal antes de ser domesticado por el hombre. El pastoreo, igual que la comida bien hecha necesita su tiempo de cocción, exige que se pare el tiempo.

En Ovinnova se comprueba que la tecnología también se ha adueñado del mundo ovejil. Collares con GPS para tener geolocalizados a los animales en todo momento junto con aplicaciones que permiten perimetrar un cercado virtual y cuando algún animal haga por salir del mismo, reciba una descarga a través del collar con GPS.

El pastoreo es la mejor ovinotecnia porque es el único bienestar animal. El pastoreo permite en cierta medida mantener el lado salvaje que tenía el animal antes de ser domesticado por el hombre. El pastoreo, igual que la comida bien hecha necesita su tiempo de cocción, exige que se pare el tiempo.

No hay posibilidad alguna de darle al modo rápido de escucha como en los mensajes de audio de WhatsApp. Ni modo de acelerarlo para que acabe antes, como en las series de Netflix. Y es que «las carreras son para los galgos», repetía en sus enseñanzas El Asturiano. En esto del pastoreo, el mejor maestro Jedi que haya podido tener ningún aspirante a caballero Jedi.

Ovinnova’ 25, junto con la XXI edición de Ecocultura, que se celebrará apenas unos días antes, del 10 al 12 de octubre, volverá a demostrar que apostar por una producción de alimentos saludables y de calidad, que respete los diferentes ecosistemas es el mejor modo de hacer a CyL grande de nuevo

Y como ya habemus elecciones autonómicas para el próximo 15 de marzo, pronto tendremos que soportar a esos yonkis de la democracia liberal usando a ovinotécnicos y a pastores Quijótiz en su propio beneficio, para batir al rival y poder seguir viviendo del cuento otros cuatro años más.

Suscríbete para seguir leyendo