El pan de nuestros pueblos

En Zamora hablar de pan es hablar de identidad. En cada pueblo se hornea de una manera distinta, con recetas que pasan de padres a hijos y que convierten algo tan sencillo como harina, agua y sal en un producto único. No es lo mismo un pan de Carbajales, con su corteza firme y duradera, que el pan de flama de Mombuey, más blando y ligero, reconocido hace pocos años entre los mejores de España. Lo curioso es que detrás de esas diferencias hay tanta tradición como ciencia. El pan se sostiene en un proceso que conocemos como fermentación. La levadura, que no es otra cosa que un hongo microscópico, se alimenta de los azúcares de la harina y produce gas. Ese gas queda atrapado en la masa y es lo que la hace crecer y esponjarse. Dicho de otra manera, son millones de organismos invisibles los que inflan el pan mientras reposa. El calor del horno termina el trabajo, fija la estructura y convierte esa masa viva en un alimento con aroma y corteza.

En lugares como Carbajales de Alba o Mombuey, esa ciencia se aplica con la calma de la tradición. En Carbajales la masa madre se refresca a diario, se mezcla con harina limpia de aditivos y se deja fermentar sin prisas antes de meterla en hornos de leña que superan los 250 grados. Cada panadero marca su greña, esa hendidura en la superficie que no es solo estética sino que también ayuda a que el pan crezca de manera uniforme. El resultado es un pan que aguanta varios días sin perder calidad, algo cada vez más difícil de encontrar en el pan industrial.

En Mombuey, la historia es parecida aunque el resultado es distinto. Allí se hacen panes grandes, de miga blanda, pensados para durar y compartir. El procedimiento se repite cada madrugada, amasando, dejando fermentar, cortando las piezas y horneando en leña. Ciencia y paciencia, porque la levadura necesita tiempo para trabajar, y el calor para transformar.

Hay otro detalle que ayuda a explicar por qué el pan de Zamora tiene tanta personalidad.

Me refiero a la Harina Tradicional Zamorana, una mezcla de harinas de la provincia con un control de calidad muy estricto y con el valor añadido de un molino de piedra recuperado para el proyecto. Esa molienda más natural aporta sabor y aroma parecidos a los de hace décadas, y da una miga más consistente y sabrosa. En la práctica también facilita el trabajo al panadero, que puede prescindir de aditivos porque la propia harina está pensada para responder bien en la panificación.

Lo interesante es que durante siglos los panaderos aplicaron estos conocimientos sin saber que detrás había una explicación química. Sabían que la masa madre "daba fuerza" y que el reposo era imprescindible, aunque no hablaran de microorganismos ni de reacciones bioquímicas. Igual que con el jabón casero, el pan fue durante mucho tiempo la química más cercana que se podía hacer en una casa o en un horno.

Hoy, cuando uno entra en una panadería de la provincia y ve el mostrador lleno de hogazas, bollos o barras, no solo compra pan. Compra historia, cultura y también ciencia. Porque cada miga esconde un proceso complejo que empieza en un grano de trigo y termina en la mesa. Y quizás esa sea la magia del pan de Zamora, que sin perder el sabor de lo artesanal, sigue recordándonos que la química también huele a corteza recién hecha.

