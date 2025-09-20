Ovejas despistadas

La desinformación suele llegar primero. Si no se remedia, se instala la distorsión, la confusión o la manipulación. A veces se inocula con intención; otras, simplemente ignoramos. Quien distingue el ruido parece un listo. Quien no, una oveja despistada.

Se repite con frecuencia que gobierno, jueces y fiscales "amparan al delincuente y no a la víctima". Ser abogado interesado e indeseable se asume por oficio, no por vocación. Se fabrican titulares extremos, combustible rápido: "Un discapacitado, desamparado por el Estado, lucha para desahuciar a su ‘inquiokupa’ en Barcelona". Se expone el drama, pero se oculta la solución: propietarios con desahucios suspendidos pueden pedir compensación a cargo del Plan Estatal de Vivienda. Da igual, la sensación de abandono se acomoda en el corral.

Ocurre con el robo, el allanamiento o en la usurpación de vivienda. Si la víctima sorprende a un intruso en su casa, pero termina en el banquillo, la indignación arde sola, aunque la defensa legítima tenga reglas: primero la vida, luego la integridad y la libertad; finalmente la propiedad. ¿Se pudo actuar de otra forma?

Una madre no tiene obligación de denunciar a un hijo que la roba, ni de declarar contra él. Y aunque un hermano estafe a otro, la ley puede excusarlo por vínculo de sangre. O si alguien recibe cien puñaladas, pero falleció con la primera —certificó el forense—, no hay ensañamiento, sino menos pena. Ni una manifestación explica un voto, ni la Junta corrige su imprevisión instrumentalizando a una diputación con un plan de choque extemporáneo.

En un contexto donde la percepción pública se moldea más por titulares virales y algoritmos que por rigor democrático, cabe hasta el anormal político: aquel que insulta al presidente de España como "psicópata" y "chulo de putas", en una agresión verbal sin precedente institucional, ante una oposición que lo tolera sin alzar la voz.

No se trata de premiar al ladrón ni de castigar al ciudadano honesto, sino de realidad e información. La indignación social no es un arma para dividir en bandos. Y formar ovejas despistadas no es una aspiración de igualdad, sino el síntoma de perder conciencia. Cabe pensar, preguntar y distinguir.

