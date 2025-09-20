Mi amigo Jesús

"Quien tiene un amigo, tiene un tesoro de valor incalculable". Eso dice el refrán. Quiero destacar más allá del escaso y frío valor que la RAE le da a la palabra amigo, la conexión emocional, el sentimiento, algo que reposa en los adentros. Yo tengo uno de esos amigos que se lleva en los adentros. Me considero muy afortunada porque es un amigo de ley, de los que no te suelta la mano cuando tropiezas para no caerte y si te caes siempre está presto para ayudarte a levantar.

Mi amigo está a punto de cruzar una línea de la vida que de la noche a la mañana lo llevará a la década prodigiosa, los sesenta años, que no los años sesenta. Jesús Felipe, hombre recto, cabal, bondadoso, amigo de sus amigos y empleo esta expresión para destacar, como en el poema de Manrique a su padre don Rodrigo, la nobleza de carácter de Jesús, sus múltiples facetas de hombre prudente, leal y afectuoso, características claves de su personalidad.

Hoy, sus compañeros y amigos le dedican un homenaje envuelto en el celofán de la admiración y el cariño. Con Jesús, el mejor homenaje es alrededor de una mesa repleta de buenos manjares, si es posible con sabor gaditano, regados con un buen Viña Ardanza que por algo es el oro rojo que lleva consumiendo toda la vida.

Jesús se lo merece todo y en su sesenta cumpleaños nadie va a escatimar el cariño, los abrazos, los buenos deseos, los besos, los de María, su mujer, y su hijo por el que siente verdadera pasión, pero también los abrazos y los deseos de los amigos que tan afortunados nos sentimos con su amistad.

La alegría está asegurada como lo estarán las emociones. Jesús, que tiene mucho camino todavía que recorrer, a partir de ahora ya puede mirar hacia atrás, sin entretenerse mucho que Jesús siempre tiene mucho que hacer, y recorrer a golpe de memoria el camino que ha sembrado de muchos momentos. Conociéndole, esos instantes serán siempre los mejores, los que dejan un sabor dulce y un recuerdo imborrable por hermoso.

Felicidades Jesús. Sesenta maravillosos años que llevas espléndidamente y que hoy celebramos todos los que te conocemos y queremos. ¡Ah, y que cumplas muchos más!

No busques al amigo para matar las horas, sino búscale con horas para vivir.

