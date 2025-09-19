Pereza electoral

Al parecer (o no), ya tenemos fecha para las próximas elecciones autonómicas. Quedan menos de seis meses para regresar a las urnas y solo puedo pensar en la pereza que me da. Y es que empezamos bien. Nos hemos enterado de la fecha en la que tenemos que votar porque al número 2 del PP en la comunidad, Francisco Vázquez, se le ha escapado. Un desliz que ha dejado a la Junta en un buen brete, y de momento ni confirma ni desmiente. Así estamos, dando por hecho que la fecha es la oficial, pero sin oficialidad. ¡Vaya pistoletazo de salida!

Llevamos años viviendo en una campaña electoral continua, pero a partir de ahora se agudiza esa necesidad de todos los candidatos y partidos de "quedar bien" por encima de todo y de prometer el oro y el moro mientras los unos acusan a los otros (y viceversa) de hacerlo todo mal.

De nuevo habrá quien monopolizará la patria y la bandera en un discurso vacío y sin sentido, y quien enarbolará la bandera de ciertos derechos a pesar de que lleven años denostándolos. No me cabe duda de que el debate se centrará en Madrid y en todo lo que rodea a la política nacional, en vez de poner el foco en lo que de verdad importa a los ciudadanos: la vivienda, el empleo, el precio de la cesta de la compra…

Somos los que votamos, pero estamos en un segundo plano. A veces porque nos quieren poner ahí, porque es más rentable para algunos partidos generar tensión y apelar a ciertas emociones que hacer propuestas coherentes, serias y que de verdad repercutan en el bienestar ciudadano (lo peor es que son muchos los que pican el anzuelo). Pero otras veces también es culpa nuestra, porque muchas personas votan sin pensar, sin reflexionar, sin conocer los programas electorales, sin tener un mínimo criterio ni una mínima crítica. Deciden su voto en función del último mensaje que hayan visto en su WhatsApp o en redes sociales sin tan siquiera saber si es real o no.

Nos jugamos nuestro futuro, pero el problema es que gran parte de la sociedad se cree que solo es un juego.

