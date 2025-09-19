Los nuevos pobladores

No es una novedad recordar que a lo largo de su larga historia, en Zamora se produjeron diversos despoblados debidos a la migración originada por distintas causas. Despoblados que dejaban desérticas sus ciudades. El tiempo ha pasado y en cuestión de pocos años, Zamora se ha vuelto a despoblar mermando considerablemente el número de sus habitantes. La guerra no está ya en el origen. Pero Zamora se ha ido vaciando hasta el punto de reclamar nuevos pobladores para evitar sobre todo el cierre de colegios que dejarían sin la algarabía infantil a sus habitantes.

El colegio, el bar, el centro de salud, la botica, la casa rural, el club social, la piscina, todos los elementos que dan vida al pueblo en el estío y durante todo el año necesitan almas. Ahí es donde juega un papel importante la inmigración. Nada que ver con eso que nos brindan las teles. Gente dependiente de la paguita del Gobierno, de la caridad de las buenas gentes, paseantes nocturnos y diurnos por las calles y plazas de las pequeñas y grandes ciudades, cuántos de ellos llamados a delinquir.

La migración que necesita la Zamora necesitada de nuevos repobladores son familias, matrimonios o parejas con hijos en edad escolar. Gentes con ganas de trabajar y prosperar en la vida. Gente honrada, con la necesaria capacidad de integración. Los zamoranos, a veces, no seremos muy fáciles de tratar, pero si están aquí, si viven entre nosotros, es porque en sus países de origen estaban peor.

Zamora, la capital y la provincia, tienen mucho que ofrecer. Los Ayuntamientos y la propia Junta de Castilla y León deben dar las facilidades precisas para que la presencia de unos pocos tenga un efecto llamada más que necesario. A ver si de esta forma, ya que los nacimientos se resisten, logramos agrandar el censo local y provincial.

Procedan de donde procedan, negros, amarillos o blancos, con el mismo o diferente idioma, estamos en la obligación de recibirlos con los brazos abiertos. Eso sí, que no vengan a colonizarnos y sobre todo que no vengan a adoctrinarnos imponiéndonos sus costumbres y tradiciones porque Zamora ya tiene las suyas. Queremos gente de bien, gente de paz en busca de nuevos horizontes que, posiblemente, estén aquí, en la provincia, y en la propia ciudad donde tan necesarios son.

