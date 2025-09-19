Nuestro cuerpo y el espacio

Si partimos de la base de que las detonaciones nucleares de las supernovas (1), es decir, las explosiones de las estrellas gigantes que han consumido todo su combustible y que se colapsan bajo la gravedad, son las responsables de haber enviado o desprendido las diversas partículas atómicas para formar el planeta Tierra, al igual que los seres humanos que lo habitamos, encontrándonos, por tanto, más capacitados de aproximarnos a descubrir de qué estamos formados los seres humanos. (1) José Feliciano Agüí Fernández. Instituto de Astrofísica de Andalucía.

Gracias a las aportaciones científicas, a lo largo del siglo XX y en los inicios del siglo XXI, sabemos que el universo está repleto de fotones y electrones, al igual que nuestro cuerpo, y no nos habíamos enterado, al parecer, que vivimos intercomunicados gracias a ellos, y que desde hace millones de años han venido posibilitando muestra existencia.

Ahora, el entrelazamiento cuántico de fotones ya es una realidad (2). Esto quiere decir que los fotones que se desprenden del átomo aunque se separen kilómetros y kilómetros de distancia unos de otros, quedan entrelazados. (2) Melvin Vopson. Universidad de Portsmouth. Inglaterra.

El concepto de entrelazamiento cuántico dentro de la mecánica cuántica comenzó fruto de las experimentaciones de Erwin Schrödinger en 1935; también se iniciaron y desarrollaron las teorías de Bell; finalizando este proceso con la concesión por la Academia Sueca de las Ciencias del Premio Nobel de Física –compartido- en 2022, a los científicos Alain Aspect, francés; John Clauser, estadounidense; Anton Zeilinger, austríaco; por sus experimentos con fotones entrelazados y otras teorías de información cuántica, que han supuesto el desarrollo de las bases de una nueva era en tecnología cuántica. Consecuencia de los experimentos anteriores, se demostró que las partículas de los experimentos en estados cuánticos se comportaban como una sola unidad, incluso cuando estaban alejadas y separadas, incluso a millones de años luz.

Los científicos en el ámbito de lo cuántico llevan tiempo barajando un nuevo concepto sobre la génesis de la gravedad, y lo relacionan con el "entrelanzamiento cuántico". El objetivo es esclarecer el fenómeno de la gravedad a partir de la física cuántica.

En el complicado entramado de la física cuántica existen escasos fenómenos tan intrigantes como el entrelanzamiento, porque este fenómeno no tiene equivalente en la física clásica. Dicho lo anterior en cristiano, si dos o más partículas, incluso sistemas, están entrelazadas, se comprueba que las propiedades físicas de una de ellas condicionan las propiedades físicas de la otra con la que se encuentra entrelazada (3); sin importar la distancia entre ellas, es decir, están comunicadas aunque se encuentren a millones de años luz de distancia. Centrándonos en la gravedad cuántica, y superando la teoría de la relatividad de Einstein relativa al mundo macroscópico, los físicos actuales llevan ya tiempo intentando esclarecer la relación existente entre la gravedad y los conceptos de la física cuántica. (3) Giulia Gubitosi. Departamento de la Universidad de California.

¿Y por qué a la mente para nada le afecta la gravedad? Tampoco lo sabemos científicamente en la actualidad. En cambio, sí podemos explicar experiencias sobre ello.

Las nuevas aportaciones del científico de la Universidad de Leiden en los Países Bajos, Florian Neukart, sostienen que la gravedad no es una fuerza fundamental de atracción según manifiesta la física clásica, si no que es el resultado de la manera como se organiza la información cuántica en el universo. Del mismo modo, sostiene el científico anterior que el entrelazamiento cuántico, tiene la capacidad de condicionar "la geometría del continuo espacio-tiempo". Es decir, que la gravedad podría ser el resultado no sólo de la curvatura que propician los objetos con masa o energía en el espacio-tiempo sino también del entrelanzamiento cuántico.

Entonces, si nosotros poseemos miles y miles de fotones y ellos están correlacionados con los que existen en el espacio, deducimos que somos nosotros los que creamos nuestra propia gravedad. En 1905, Albert Einstein publicó su teoría sobre el efecto fotoeléctrico por el que le concedieron el Premio Nobel de Física en 1921. ¿Pero por qué surge el entrelazamiento cuántico? Nada se sabe actualmente con exactitud. Porque si fuéramos conscientes que estamos entrelazados aumentaría nuestra gravedad de forma considerable; según las teorías que avanzaron Boris Podolski, Einstein y Nathan Rosen.

¿Y por qué a la mente para nada le afecta la gravedad? Tampoco lo sabemos científicamente en la actualidad. En cambio, sí podemos explicar experiencias sobre ello. Por ejemplo, si una persona siente o posee facultades sensoriales especiales para tocar, sentir o experimentar la presencia de las moléculas invisibles en el espacio que la rodean, y que tiene a su alcance y las dirige sobre su cuerpo, nota que su gravedad aumenta. Pero si su mente continúa centrada en la observación de las moléculas que está "tocando", es una experiencia tan placentera que en esos momentos se olvida de sus males y problemas.

De todo lo anterior se puede deducir que la gravedad, en cierta manera, es lo contrario del estrés. De todo lo anterior se desprende que la gravedad nos protege del estrés. Abhay Ashtekar. Instituto para la Física y Geometría Gravitacional de la Universidad Estatal de Pensilvania.

Por eso, si el estrés sirve para provocarnos enfermedades, es razonable que el aumento de gravedad sirva para remitirlas para sorpresa de algunos en gran medida. La antítesis del estrés y su curación se debe a la gravedad. Lo anterior, daba lugar a señalar basándonos en el experimento de Otto Stern y Walther Gerlach que las partículas que forman el Universo tienen propiedades cuánticas.

No se asuste el lector por el desconocimiento general de estos conceptos cuánticos, porque como señala el profesor Richard Feynman, Premio Nobel de Física en 1965, por sus trabajos sobre mecánica cuántica, "si crees que entiendes la física cuántica, en realidad no entiendes la física cuántica".

De todo lo anterior se puede deducir que la gravedad, en cierta manera, es lo contrario del estrés. De todo lo anterior se desprende que la gravedad nos protege del estrés. Abhay Ashtekar. Instituto para la Física y Geometría Gravitacional de la Universidad Estatal de Pensilvania.

Así mismo, Roger Penrose, -profesor emérito de matemáticas de la Universidad de Oxford, Premio Nobel de Física en 2020, por el descubrimiento de que la formación de agujeros negros es una predicción sólida de la teoría general de la relatividad, y siendo uno de los campos de interés de Penrose el problema de la medida de la mecánica cuántica respecto al espacio- tiempo- ha propuesto que la mente o conciencia no muere con el cuerpo. En su lugar se almacena como energía cuántica, liberándose o reintegrándose en otra forma de vida en cualquier lugar del Cosmos.

Hace dos mil trescientos cincuenta años, aproximadamente, que nació Aristarco de Samos, sabio y filósofo. En aquellos años se aceptaba la teoría Geocéntrica, es decir, el Sol y los Planetas, según los astrónomos de la época, giraban alrededor de la Tierra. Sin embargo, la teoría Heliocéntrica elaborada por Aristarco de Samos fue severamente criticada por los sabios y teóricos de su tiempo, por contradecir las doctrinas filosóficas imperantes.

Indudablemente algunos filósofos y pensadores de la época estarían de acuerdo con los planteamientos heliocéntricos de Aristarco de Samos, pero sus nombres han desaparecido al igual que los textos donde figuraban, únicamente se recuerda al astrónomo babilónico Seleuco que continuó con la certeza de que era el planeta Tierra el que giraba alrededor del sol. Esperemos, finalmente, que el desconocimiento y la ignorancia que provocó el rechazo, durante diecisiete siglos, a las nuevas teorías astronómicas de Aristarco de Samos, no se repitan en este tiempo respecto a la Física Cuántica.

Suscríbete para seguir leyendo