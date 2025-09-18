Servicios que vertebran el territorio de la Zamora vaciada

En la provincia de Zamora se ha producido un verdadero milagro: ¡la multiplicación de los alumnos en el inicio del curso escolar! Bueno, no se han multiplicado (¡qué más quisiéramos!) sino que se han mantenido. Pero es sorprendente que en una provincia envejecida que sigue perdiendo población todos los años, al inicio del curso escolar se mantenga el número de alumnos y de profesores, y hasta se hayan abierto dos escuelas rurales en pueblos pequeños como Cubillos y Sanzoles.

Un verdadero milagro que puede tener su explicación racional, como sucede con el de la multiplicación de los panes y los peces con el que se consiguió dar de comer a una multitud, que se explica por compartir lo que se tiene (tal vez debería llamarse de los PCÉs) ¿Quién no ha vivido situaciones en las que parece que no hay comida suficiente, pero poniendo en común lo que tiene cada uno conseguimos comer todos?

Pues igual en el caso de la educación en la provincia. Lo que ha sucedido es que con los mismos recursos se extiende la educación para dar de comer, o sea extender la enseñanza, a más personas. Se mantienen maestros y alumnos en Primaria porque se extiende la educación gratuita a los niños de 1 y 2 años en las escuelas; y en Secundaria porque aumenta la oferta de ciclos en Formación Profesional y con nuevas especialidades muy atractivas para jóvenes que antes abandonaban el sistema educativo, y ahora se pueden enganchar para sacar un título que les permite acceder al trabajo o seguir estudiando en esta provincia, con lo cual además se mantiene la población. Mejorar el servicio de educación ha permitido vertebrar el territorio y el pensamiento.

Algo que aún es más evidente en el caso de las escuelas rurales que se han reabierto. Cuando se cerraron las escuelas unitarias en los pueblos porque se llevaban a los niños a las comarcales no se hizo con la mala intención de despoblarlos, sino para mejorar su educación con más y mejores medios. Pero con la extensión de la educación infantil al primer ciclo para niños de menos de 3 años, primero se abrieron guarderías en los pueblos, y luego se han abierto aulas en las escuelas, o se han vuelto a poner en funcionamiento escuelas cerradas, con sus maestras, sus niñas y niños, y esas familias que tal vez se queden en el pueblo porque hay escuela para sus hijos pequeños. Y vertebran el territorio y la alegría.

Algo parecido a lo que podría suceder con el AVE. Porque tiene razón el ministro Óscar Puente cuando afirma que la alta velocidad no es un elemento vertebrador de la España vaciada. Y que no se ha construido tamaño y costoso tren para vertebrar el tamaño territorio despoblado de Zamora, sino para unir los grandes núcleos de población: el primer AVE desde Madrid a la Sevilla de la Expo, seguido del que unía la capital de España con la Barcelona de los Juegos Olímpicos, y así hasta que muchos años después llegó por fin a comunicar Madrid con Vigo de Galicia. Si pasa por Zamora es porque cayó de camino, y por la insistencia en su día de una plataforma ciudadana que lideraban la CEOE y la Cámara de Comercio, en cuya sede se celebraban las reivindicativas reuniones.

Pero como sucede algunas veces, ese tren pensado para ir y venir desde Madrid a cualquier sitio lejano y con algún milloncejo de habitantes, es tomado por los ciudadanos de a pie para llegar a tiempo al trabajo desde su casa o al médico desde su pueblo, ida y vuelta en el día. Y a partir de ese uso impensable para los que proyectaron la alta velocidad con otras buenas intenciones, se convierte en un elemento que permite asentar la población en la Zamora vaciada, y vertebrar el territorio.

Un uso que además es el que permite la supervivencia del AVE, cuyo coste es insostenible sin los viajeros al tren de las estaciones intermedias. Ahora lo que falta es que este argumento vertebre el pensamiento de los directivos de Renfe o Adif y del ministro Puente, para que haga honor a su apellido y tienda esa pasarela de unión de Vigo con Madrid, ida y vuelta, con parada y fonda en Sanabria y en las demás estaciones con recortes de servicios.

También se vertebraría el territorio vaciado y calcinado si los bomberos forestales que se han jugado la vida apagando los incendios del verano tuvieran contratos estables durante todo el año para prevenirlos. De esta manera, podrían quedarse a vivir en esos pueblos que ahora se queman por estar vaciados de población y de trabajo y de servicios. Como vertebra el territorio calcinado la ganadería extensiva que también apaga incendios, y el mantenimiento de infraestructuras como caminos rurales para que pasen los bomberos.

Mantener los servicios públicos y el trabajo permitiría llenar las viviendas con puertas candadas, las escuelas reabiertas y los consultorios que nos trancaron. Porque de la misma manera que se pueden reabrir las escuelas rurales, se pueden abrir más días los consultorios, mantener los servicios veterinarios y farmacéuticos, los administrativos... y con ellos animar a reabrir comercios, bares y cajeros automáticos. Y además del AVE para llegar al trabajo desde Sanabria, se reabriría el tren Ruta de la Plata parando en todas las estaciones.

Lo que no podemos es dejar pasar ningún tren más.

