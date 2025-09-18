La soledad de Pedro Sánchez en el panorama internacional es más que evidente. Así lo reconocen los grandes rotativos internacionales y los socios europeos. Sánchez no es un héroe por plantarle cara a Donald Trump o por tomar decisiones en solitario, alejado de las políticas europeas a las que se debe como miembro de la Unión Europea. Existiendo como existe la diplomacia, la actitud del presidente del Gobierno español es un suicidio, una chulería, una bravuconería, puede tener distintas connotaciones. Si con eso cree afirmarse más en el sillón presidencial, se equivoca, hasta el punto de que internacionalmente está más solo que la una.

La ausencia del presidente español en los “saraos” internacionales en los que tanto gusta participar es muestra evidente e inequívoca de su caída en picado. Sus viajes en solitario, como el recientemente realizado a Londres, de nada le sirven. Está sentenciado por la cruda realidad que le rodea. Su ausencia en la cumbre sobre Ucrania que tuvo lugar en la Casa Blanca el 18 de agosto fue un clamor. En aquella reunión estuvo presente Finlandia, un país con una población menor a la octava parte de la de España. No pudo codearse con los líderes de otros países con peso específico dentro y fuera de la UE como Alemania, Francia o Italia. Por lo tanto, no deja de ser sorprendente que el presidente de España, defensor de Ucrania desde el comienzo de la invasión rusa y presidente de la cuarta economía más grande de la UE, no tuviese un asiento en aquella reunión.

Su soledad se acrecienta, motivada por sus choques constantes con el presidente USA, en temas de especial relevancia como el gasto en Defensa o las políticas contra discursos de odio y desinformación. Es lo que tiene servir a dos señores. Por un lado a los socios de Gobierno, cada día más exigentes, y por otro a los socios europeos a los que también se debe. No respeta la política “común” y el resultado es más que evidente. Va consiguiendo ganar alguna que otra batallita pero no la guerra que tiene dentro y fuera de España. Fuera de nuestro país la postura de Sánchez se califica de “activismo” con la consiguiente pérdida de influencia entre las principales potencias europeas. La suya ha sido una soledad buscada que empieza a pasarle factura.

Suscríbete para seguir leyendo