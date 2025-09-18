…Y no me refiero al título de la excelente película de John Ford, genialmente interpretada por John Wayne y el elenco de secundarios; y sí a la que define la RAE, como: “1. f. Cuidado y actividad en ejecutar algo. Atención, solicitud, eficiencia, celo, eficacia, esmero, interés. 2.f. Prontitud, agilidad, prisa, rapidez, presteza, celeridad, premura”, actividades que, dicho sea de paso, todos queremos de los demás hacía nosotros mismos. Por ello, y para ser consecuentes con estos deseos, “debemos aplicarnos el cuento”, pues la coherencia nos impele a tratar, con consciencia, con conocimiento, con convencimiento, ha adoptar tal actitud hacia los demás.

La predisposición, puesta en valor, materializada con hechos, de procurar “hacer las cosas pronto y bien”, nos permite quitarnos cuanto antes de preocupaciones, de responsabilidades, de obligaciones, despejando la mente y disponiendo de más tiempo para el ejercicio de cualesquiera otros compromisos, obligaciones; lo que contribuirá a la satisfacción, lo más rápida posible, de lo que precisen los destinatarios.

Como todo lo que se hace bien, con buena voluntad, con empatía, con profesionalidad, contribuye al prestigio de quien lo ejecuta, al ponderarlo los receptores de tal plausible comportamiento; lo que contribuye a su buen nombre, a su reputación, a su prestigio, lo que redundará en la propia satisfacción personal y en el aumento de la clientela, del círculo de amistades.

Si es que hasta las “leyes”, especialmente las que configuran el Derecho Administrativo, les encomiendan a los poderes públicos, a las Administraciones Públicas, el ejercicio de la diligencia en el cumplimiento de las competencias que legalmente tengan atribuidas, contribuyendo, en la mayor medida posible, a las demandas, necesidades, ciudadanas. Así, la Ley manifiesta: “el principio de eficacia y eficiencia”, que se alcanza aplicando la diligencia en su recto proceder, de “celeridad”, art. 71.1.

Y como todo lo bueno, lo positivo, lo deseable, lo conveniente, para todos, y como la historia y la experiencia propia y ajena corrobora, la diligencia es producto de la educación que debiera ser impartida con rigor, con amplitud, con profundidad, con seriedad, en al escuela y en casa; lo que demanda profesionales de la enseñanza motivados, con sólidos saberes , competentes, bien retribuidos, mejor considerados socialmente; y que los progenitores no se queden solo en esto y no en el estricto cumplimiento de la exigentes competencias y obligaciones que el ser padres conlleva.

Eduviges Bragado

Suscríbete para seguir leyendo