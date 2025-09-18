El día 15 de septiembre bajo el lema “Defender la igualdad y la Paz” el Instituto de la Mujer junto con varias organizaciones nos convocaron en uno de los más inspiradores lugares posibles, en el Bellas Artes de Madrid, tocando el cielo y con los arboles del Retiro como fondo.

Allí estábamos alguna zamorana, recordando inicialmente los 30 años de la conferencia de la mujer que se celebro en Beijing, junto con la que en ese momento nos representó en ese importante evento Marina. Subirats, que nos habló de lo difícil que fue conseguir todo lo que se consiguió, que fue tanto, que aun no estamos preparadas para una nueva conferencia que pueda aspirar a más.

Escuchar a Marina, expendida a sus ochenta años, es una inspiración y una alegría .Luego al hilo de la realidad que estamos viviendo Carmen Magallón, premiada internacionalmente por su compromiso con la paz y presidenta de honor de La Liga Internacional De Mujeres Por La Paz Y La Libertad (WILPF), nos convocó a salir de nuestras casas y acampar en Bruselas para hacernos escuchar por nuestros lideres europeos con el objeto de que se termine con el exterminio que esta llevándose a cabo en Gaza.

Carmen nos invita a cuestionarnos esa idea de que las guerras son inevitables y nos recordó el legado civilizatorio de muchas mujeres que hace más de 100 años quisieron frenar la primera guerra mundial y cuyas propuestas fueron tomadas para los documentos que se elaboraron buscando el consenso y la paz tras la guerra.

Posteriormente en tres mesas redondas pudimos escuchar como se hacía un repaso a la situación actual y a como esta se desviaba de nuestros objetivos. Los títulos de las mesas eran muy elocuentes. En la primera: Igualdad, derechos humanos, mujeres y Paz ,vimos el escaso papel que se concede a las mujeres en la solución de conflictos pese a la resolución 1325 que parecía iba ayudarnos en a la igualdad en esos extremos. Manuela Mesa, experta en el tema no nos dio buenas perspectivas de la situación. Sentimos la necesidad de unos organismos multilaterales fuertes y una ONU mujeres que este atenta en todos los lugares del planeta.

En la segunda mesa “Cómo fortalecer la paz desde la agenda y la acción feminista” supimos que si bien los recursos para armas siguen aumentando los gastos para dependencia no lo hacen en la misma medida según nos contó Begoña San José de Impacto de género ya. Tambien escuchando a Josefina Musúlen Giménez sentimos envidia del activismo en Zaragoza que persiste en demandar una sociedad más justa.

En la tercera mesa titulada “Defender la igualdad y la Paz”, pudimos escuchar la voz de mujeres colombianas, que nos enseñan el terror de la guerra para sus vidas, ayudándonos a reflexionar sobre nuestros comportamientos cuando ellas deben ser refugiadas y vimos la necesidad de una cooperación fuerte y con recursos.

Fue, para mi, especialmente inspirador del mensaje de Feministas por el Clima, Marta Pascual, conectando el patriarcado con el militarismo y la necesidad de un compromiso personal con la naturaliza y la vida. Ella nos dijo: si la lógica de la guerra hubiera triunfado no habría humanidad. Inspirándonos a conservar lo conseguido entendiéndolo como un éxito sin victoria.

Mi invitación a escucharlas (https://www.youtube.com/live/iaZDs2okxxE?si=xBQrCX0HoTzrg2pq), conscientes de la necesidad y el poder de la sociedad civil imprescindible en estos momentos frente a lideres políticos que se dan autoridad para destruir la vida que cuesta tanto construir.

Suscríbete para seguir leyendo