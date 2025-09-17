Lo de "La Vuelta"

Multitud de manifestantes invaden zonas del recorrido de la Vuelta

No todos los que han venido llamando al boicot de La Vuelta Ciclista a España, han participado en los diversos "motines" que han jalonado distintas etapas de La Vuelta. Eso se lo han dejado a los destinatarios de sus proclamas. Son contados los que han accedido "motu proprio". Había mucho activista y demasiados adoctrinados. Los que han llamado al boicot, esa izquierda que se cree dueña de la patente progresista en la que sobresale Podemos, ha permanecido en la retaguardia.

Por supuesto que deploro y condeno enérgicamente lo que está ocurriendo en la franja de Gaza, donde se pone de manifiesto la vesania del Gobierno de Netanyahu, como deploro y condeno lo que hace con su propia gente, los gazatíes, el grupo terrorista Hamás que gobierna el territorio. Sin Hamás nunca se hubiera llegado a esta situación. Lamentablemente, no veo a nadie manifestándose contra Hamás. No se ha alzado ni una sola voz.

Deploro y condeno las masacres de cristianos llevadas a cabo en Nigeria y Mozambique por el grupo terrorista Boko Haram. Condeno y deploro el constante atropello a los derechos humanos de las mujeres en Afganistán. Deploro y condeno las violaciones de derechos humanos que se perpetran contra los habitantes del Sáhara Occidental, los saharauis, que viven en los territorios ocupados por Marruecos. También hay que abogar por la autodeterminación del pueblo saharaui al que pronto se le ha dado la espalda.

Deploro y condeno las violaciones sistemáticas que se efectúan en la República Democrática del Congo, en Sudán, en Haití y en tantos puntos críticos del mundo con aumento considerable de la violencia y la inseguridad que afectan a los civiles, especialmente a mujeres, niños y otras poblaciones vulnerables. Como deploro y condeno que nada se haga y nada se diga, sobre los equipos procedentes de Emiratos Árabes, dechado de democracia, en La Vuelta y en tantos acontecimientos deportivos.

¿Dónde se esconden los del boicot que no hacen frente a estas causas? ¿Por qué callan cobardemente? ¡Ah, claro!, el Sáhara, Afganistán y Haití no venden y Emiratos Árabes tiene la "pasta". Seleccionan, eligen sus "causas", conforme convenga. ¿Las eligen o se las eligen? El consuelo más eficaz en toda desgracia, en todo sufrimiento, es volver los ojos hacia todos los que son más desventurados que nosotros. Todos, no solo aquellos que más convienen.