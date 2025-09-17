A salto de mata

De manera muy llamativa en los últimos años, tengo la sensación de que en la sociedad española vivimos a salto de mata, que bien podría entenderse como de salto en salto sin rumbo fijo, aunque el asunto es mucho más grave. El hecho es que vivimos a golpe de titulares que durante unos días ocupan todos los informativos, las conversaciones y discusiones, las tomas de posición de los políticos. Y todo ello con más apasionamiento que conocimiento, pero allá que vamos todos opinando sobre la guerra en Ucrania, la dana valenciana, el apagón eléctrico, los parones en los trenes, los incendios, el genocidio en Gaza, los drones rusos en Polonia, o el asesinato de Charles James Kirk.

Da igual el conocimiento que se tenga, opinamos con pasión, y por bandos, y lo hacemos, además, como si en el momento en el que salta esa noticia el fin del mundo estuviese a la vuelta de la primera esquina que doblemos. Echamos el resto y lo echamos contra los que no opinen como nosotros, a los que responsabilizamos del desastre o la tragedia. Por supuesto, en buena medida esta pasión desbocada viene alimentada por políticos, personajes públicos con influencia y medios de comunicación.

A salto de mata significa "huida o escape por temor al castigo"

Como los grandes sucesos se solapan, andamos como pollos sin cabeza desgañitándonos de un tema a otro y con soluciones tan sencillas que se nos hace increíble entender que quienes tienen la responsabilidad de tomarlas no las vean, y, cómo no, sin que nosotros tengamos que hacer nada especial para contribuir a la solución, ni directa ni indirectamente. Así, incluso las mayores tragedias, pasan a ser casi meros entretenimientos para echar el día y por eso no tenemos ningún reparo en abandonar eso en lo que parecía que nos iba la vida para enfangarnos en la nueva noticia. Y cuando pasan unos meses, ni nos acordamos de aquello por lo que de manera tan aguerrida discutíamos.

Allá cada uno con sus opiniones, sus pasiones y sus afrentas. Ahora bien, cuando es desde los responsables públicos desde donde se lanza el titular y la postura que ha de adoptarse, entonces mi título cobra su verdadero sentido. Porque a salto de mata significa "huida o escape por temor al castigo". Y esto ya es un asunto mucho más serio que el mero hecho de alimentar pasiones en los ciudadanos alejadas de las preocupaciones cotidianas que tenemos: la vivienda, el paro y los salarios, sobre todo de los jóvenes; el abandono del sector primario, los transportes, la educación, la sanidad o la atención a los mayores. Qué poca duración y pasión en los debates, qué poca exigencia de respuestas que están más a mano que acabar con las guerras, que también, pero que es mucho más difícil. A lo mejor es que nuestros responsables, realmente, van a salto de mata, y las grandes tragedias les permiten escapar de dar soluciones a lo más próximo, quizás por miedo al castigo por su incompetencia.