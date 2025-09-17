Libro Blanco del Medio Rural

Es noticia que el PP, por fin, dé un paso adelante en la defensa directa del sector primario y empiece a cuestionar esa aseveración, que ya ha perdido el carácter de indubitada, de que, por tradición y conservadurismo, el campo es suyo (los electores del ámbito rural, me refiero). Feijóo acaba de anunciar que su partido va a redactar el Libro Blanco por el Futuro del Medio Rural de España en base a unos principios básicos como el mantenimiento de los fondos de la PAC, menos burocracia, fiscalidad diferenciada, competitividad en igualdad con productos extracomunitarios, más rentabilidad, un plan nacional del agua, incentivar el relevo generacional y apoyo al sector forestal. Vale.

Los populares dan la cara obligados por un aparente corrimiento de intención de voto del campo hacia la ultraderecha, refugio de quien no encuentra alivio en el bipartidismo, lastrado por los intereses electorales de sus matrices internacionales. Ese, precisamente, va a ser el gran problema de Feijóo: convencer al sector agropecuario que puede defender el mantenimiento de los fondos actuales de la PAC en España cuando la Comisión Europea, con mayoría popular, ya ha propuesto un cambio en el marco financiero de la UE que pone las bases para un desmantelamiento de ese paraguas comunitario. Otra vez el campo como moneda de cambio, en esta ocasión en beneficio de la financiación del rearme, como antes ocurrió con el Pacto Verde.

Algo -o mucho- hay que hacer desde luego para evitar que el sector primario, base de la pirámide económica, se vaya definitivamente a la mierda lastrando el desarrollo de toda la cadena productiva. No hay relevo generacional y esa es la prueba de que no hay rentabilidad. La corrección de alguno de los objetivos de la Agenda 2030, que inciden mucho más en la "renaturalización" que en la producción alimentaria, resulta imprescindible para elevar la autoestima de agricultores y ganaderos, considerados hoy más agentes contaminadores que generadores de alimentos.

Aquí va un ejemplo de lo que vive hoy el sector agropecuario: estamos en plena vendimia y hablar con los viticultores es llorar, pura desesperación. Muchos te dicen que lo único que esperan es una ayuda estatal para arrancar sus viñedos. Y así ocurre con el resto de subsectores, marcados por el síndrome de la fecha de caducidad. "¿Cómo voy a dejar que mi hijo se quede en el campo, cómo voy a condenarlo a la ruina?", me decía no hace mucho un agricultor.

Bien está que el PP redacte un nuevo Libro Blanco por el Futuro del Medio Rural, pero lo que realmente urge es que alguien expenda pastillas de paciencia y dignidad. Solo así las posibles medidas salvadoras llegarán a tiempo.

