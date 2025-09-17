No hay genocidio que no busque un botín

Palestinos frente a un edificio destruido por un bombardeo ejecutado por el Ejército de Israel contra la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja de Gaza (archivo) / Europa Press/Contacto/Hasan Alzaanin

Hay que acusar, y por tanto denunciar, a los ricos de Israel (y del mundo) de querer enriquecerse aún más. No hay que perderse en señalar como criminales de guerra y genocidas a los sionistas, o a los judíos, o a los hebreos, etc. Los sanguinarios son los poderosos de Israel (excepciones aparte).

Se escondan bajo la apariencia que se escondan, es obvio que se trata de una banda de desalmados, que hasta disfrutan con el dolor, la destrucción y la muerte que están produciendo.

En términos de riqueza, como nación e incluso personal, es obvio que los israelíes que están a favor de la matanza continuada de palestinos, palestinas, niños y niñas, son la aristocracia económica del territorio. Son los ricos de esa zona del planeta.

Incluso que su mayor apoyo venga de EEUU, el estado más poderoso de la Tierra, con la complacencia de los pudientes de Europa y la simpatía de los partidos derechistas del mundo, es algo que ratifica que "Dios los cría y los ricos se juntan". Y se juntan para lo que han hecho siempre, para multiplicar sus riquezas saqueando países (con guerras sin fin).

Políticamente tratan de justificar su maldad sin límites como presunta respuesta a un ataque terrorista. Pero los acontecimientos indican, sin lugar a dudas, que algo huele a podrido en el gobierno y la gobernanza del Estado de Israel.

Otra vez una guerra de rapiña, para satisfacer la insaciabilidad de ciertos ricos. Lo de siempre, "países ricos contra países pobres".

No sólo por lo sospechoso (según se ve ahora) de que los servicios secretos (el Mossad) con fama de ser los mejores del mundo (incluso más que la CIA) no se hubieran enterado que desde dentro de Gaza se preparaba un ataque que suponía: salir de ese territorio que está cercado y amurallado, hacerlo por tierra y aire, con vehículos y planeadores, y en cantidad tan grande que permitió secuestrar un número considerable de rehenes.

Si no también por lo sospechoso, sorprendente e increíble de que lo que iba a ser una operación de castigo, venganza y salvación de los secuestrados se haya trasmutado en la invasión del territorio de otro pueblo para quedárselo y construir en él una especie de Punta Cana (un "resort") y apropiarse del gas del mar de Gaza.

Es decir, ¿es creíble que esta invasión a sangre y fuego contra mujeres, ancianos y niños, y por descontado hombres, se ha improvisado sobre la marcha?

¿Tú te crees que ese botín de guerra al más puro estilo pirata, al más puro estilo "Conquista del Oeste Yanqui", se va a repartir luego entre todos los israelíes; o más bien se lo van a quedar, para multiplicar sus ganancias, los ricachones de siempre?

Sí, porque lo que han anunciado Netanyahu y Trump es una conquista de Gaza por el método que aplicaron los insaciables EEUU cuando únicamente eran 13 y estaban en el Este.

Recuerda cómo fue: el norte de América estaba poblado por tribus indias (apaches, sioux, cherokees…), y los invasores, mediante el sistema de "colonos" (para ti las tierras que ocupes y defiendas) y luego con ejércitos, o sea los que eran ricos respecto a los indígenas del lugar, con la impiedad de los saqueadores y ladrones de toda la vida, los exterminaron porque su armas eran mejores, y sólo pararon cuando los nativos se rindieron y aceptaron vivir en reservas (las célebres "reservas indias").

Todo igual a lo que se está haciendo en Gaza, matar, matar y matar, hasta que los palestinos acepten emigrar "voluntariamente" a otros territorios o establecerse en zonas determinadas de su propio país a modo de "reservas de gazatíes".

Hay que romper cualquier tipo de relación con el estado de Israel, y hacer ver a la parte de su población que se opone a esta barbaridad que se está con ellos y contra sus jefes. Y sobre todo, que se está, sin ningún matiz, con el pueblo palestino.