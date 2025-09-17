Conversación / Pexels

"Se necesita coraje para pararse y hablar. Pero mucho más para sentarse y escuchar". Winston Churchill.

Leía recientemente, en un semanal, una carta que me llamó la atención, y me ha llevado a reflexionar y pergeñar estas líneas que, espero y deseo, sean de su interés.

La palabra "escucharme" requiere una meditación profunda porque a veces, muchas veces, hablamos sin parar, blablabla… y no sabemos escuchar, que es más importante que hablar. Cuando una persona, un compañero, un amigo, nos habla, lo importante es saberle escuchar, prestarle atención.

Cuántos problemas se solventarían si supiéramos escuchar bien, que es lo más importante.

En el momento presente, podemos apreciar en programas televisivos o radiofónicos, donde intervienen varias personas, como éstas se interrumpen constantemente, sin saber escuchar, y no olvidemos que, como ha afirmado algún estudioso de la materia "quien controla una conversación no es quien más habla, sino quien mejor escucha".

Recuerdo haber leído que "la formación y la cultura no han contribuido al desarrollo de la habilidad de escuchar".

Hay un hecho muy frecuente en nuestra vida diaria que, a poco observadores que seamos, hemos apreciado. En cuanto una persona termina de hablar, todo el mundo se precipita a opinar o a interrumpir al interlocutor, olvidándose de que para conversar, dialogar y hablar, la base principal es saber escuchar y respetar las opiniones ajenas.

No podemos permitir el insulto, la descalificación, la falta de respeto, en definitiva, eso es una falta de educación básica y elemental, pues la educación debe ser adquirida en la infancia y en la familia.

El saber escuchar es la base para entablar un diálogo y poder llegar a acuerdos en todos los campos de la vida, social, política, económica, empresarial, comunitaria y familiar.

Para concluir, diré que a veces es mejor saber escuchar que aconsejar.

Y cierro la columna con dos frases muy apropiadas al tema:

"El conocimiento habla pero la sabiduría escucha", Jimi Hendrix. "Deje de hablar tanto y desarrolle el arte de escuchar", Maxwell.

Pedro Bécares de Lera.