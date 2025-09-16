Llevo a mis labios un trozo de tomate de Aguilar de Tera y noto como se activan las glándulas gustativas de mi lengua. Como tiene ese equilibrio de dulzura y acidez, la punta de la lengua descubre ese sabor dulce mientras que la parte posterior encuentra el sabor amargo. A continuación, todo ese paladar lleva al cerebro la sensación de algo agradable desencadenando un chorro del neurotransmisor dopamina que me invade de placer. Curioso que el órgano del habla sea también el del gusto. Pero no solo interviene la lengua en los tomates de Aguilar de Tera, también la nariz capta las sustancias olorosas del tomate. La mayoría de las veces nos confundimos pensando que todo procede de la lengua cuando es la nariz quien nos permite saborear ese tomate ya que al tragar los aromas del tomate pasan de la boca a la nariz por la vía retronasal.

Ese sabor es mucho más que el gusto porque implica ver, masticar, respirar y tragar para poder reconocer el tomate en la boca, y además ese sabor dulce y ácido nos evoca la experiencia del pasado; se me hacen presentes de nuevo momentos pasados de mi niñez sentado a la mesa saturada del olor cremoso de la leche recién ordeñada, del olor dulce del melón piel de sapo, del olor del pimiento y sobre todo del olor dulce y picante de mis manos después de recoger un cesto de tomates. Tener gusto no es solo saborear la comida, también es recordar y juzgar que esas imágenes y recuerdos son placenteros. Todo esto consiguen los tomates de Aguilar de Tera: llegar a disfrutar de un buen gusto. Encarna el tomate el final de la estación que se va y con nostalgia abrimos las puertas de la nueva estación otoñal. Su sabor anuncia el final de temporada y procuro mantenerlo en el paladar el mayor tiempo posible a la espera de su regreso al año siguiente.

Gracias a los aguilareños por conservar ese sabor del tomate que al comerlo es capaz de evocar momentos vividos en el pasado y almacenados en la memoria. Gracias por degustar algo tan placentero.

Egidio García

