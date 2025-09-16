Pura violencia

Vergonzosa. La actitud y el comportamiento de los manifestantes en la final de la Vuelta Ciclista ha servido para demostrar que la violencia es un fenómeno social por lo general dañino y que puede adoptar muchas formas diferentes. La ira, la destrucción, la saña, los insultos no pueden ser, no son formas de solucionar los problemas. Lo visto y vivido en Madrid sólo ha servido para que la prensa internacional se haga eco de la "vergüenza histórica" de España con la Vuelta. Y que compararan a los manifestantes con Hamas y con el propio Netanyahu. Así de claro. Así de fuerte.

¿Cómo es posible que el presidente del Gobierno haya aplaudido el boicot? Y sobre todo, ¿cómo es posible que todo un presidente de Gobierno haya dicho que "El pueblo español se moviliza por causas justas"? ¿Qué pueblo? ¿Los activistas? ¿Los agitadores? El presidente del Gobierno también ha agitado lo suyo. No me siento representada por los bestias que levantaron barricadas, desbordaron las medidas de seguridad y reventaron la Vuelta. Son otras las formas con las que hay que apoyar al pueblo palestino. No se puede hacer, a otra escala, lo que hacen Hamas y un Gobierno, el de Israel, que ha perdido el norte.

¿Cómo puede el presidente del Gobierno vanagloriarse por unas protestas que nos han convertido en carne de la crítica mundial? Unas protestas que, posiblemente, tengan consecuencias para España y para el propio Sánchez que cada vez se aísla más de Europa y del mundo. Aislamiento que busca con sus palabras y sus acciones. Nos toca llamar a la convivencia no echar más leña al fuego como ha hecho el inconsistente y nada prudente Gobierno de España, con Sánchez y Yolanda Díaz a la cabeza.

No se han manifestados los ciudadanos españoles como presume Sánchez. Se han manifestado auténticos energúmenos. La propia Policía Nacional, que está más a las duras que a las maduras, ha culpado a los políticos, a estos políticos del entorno de Sánchez, de los incidentes por "haber alentado el boicot". Me recordaban las imágenes a los disturbios de Barcelona, en aquellos días de incertidumbre, protestas y tensión de octubre del 17, cuando el referéndum ilegal de Cataluña.

Pero, ahora que caigo, los verdaderamente culpables son la presidenta Ayuso y el alcalde de Madrid a los que Más Madrid y compañeros califican de "aliados de Netanyahu". Y lo que nos queda por oír para justificar lo injustificable.

Suscríbete para seguir leyendo