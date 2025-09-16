El puente de los seis centímetros

Llegó a existir un periodo de tres siglos, entre el X y el XIII, en el que había que cruzar el río por el vado de Don García, situado a la altura de la isla de las Pallas - frente a la ermita de la Peña de Francia - porque en Zamora no existía ningún puente. El puente romano, del que aún quedan vestigios que pueden verse desde el barrio de Olivares, se había derrumbado, y el nuevo puente o Pontem Novum, nombre con el que se le denominó entonces, no había sido aun construido. Pero a partir del S.XIII el "puente nuevo", ahora conocido como "puente de piedra" vino a dar a la ciudad un servicio extraordinario, permitiendo la comunicación regular entre ambos márgenes del Duero.

Así pues, el puente románico que tenemos ahora, con algunas intervenciones posteriores, es aquel que fue construido hace ocho siglos. Se trata de un puente integrado en la historia de la ciudad, protagonista de anécdotas y avatares, lleno de recuerdos, de retazos, de añoranzas. Es, sin duda alguna, uno de los símbolos de la ciudad. Forma parte de la ruta de la Plata. No se concebiría Zamora sin ese puente recubierto con la pátina que deja el paso de los siglos, fuerte y resistente al fragor de mil batallas.

Hasta hace poco más de un año la protección peatonal estaba constituida por una barandilla de hierro que no venía a encajar con su personalidad y su historia. Pero el ayuntamiento tuvo a bien sustituir la citada valla por un pretil de piedra arenisca de similar aspecto a la del conjunto del puente, decisión que, en líneas generales, fue bien acogida. La obra, como todas las que hacen las administraciones públicas discurrió con sus paradas y retrasos, siendo terminada hace unos meses. Una vez revisada por técnicos municipales se encontraron algunos defectos que, al parecer, a excepción de uno de ellos, fueron subsanados. Ese defecto que continúa persistiendo es el de la altura del pretil que no llega a alcanzar los ciento diez centímetros que marca el proyecto y la norma de seguridad que viene a regularlo, ya que cuenta con seis centímetros menos.

Esta obra merece ser ejecutada con precisión y mimo, ya que no se trata de transformar una bañera en ducha

Un error tan zafio como evitable, porque hubiera bastado con haber consultado un plano y haber medido su altura con una simple cinta métrica antes de colocar la primera piedra. No cabe en cabeza alguna que tras haber colocado piedra sobre piedra los 560 metros de la longitud del puente (280 metros a cada lado) a nadie se le haya ocurrido realizar tal comprobación. Cabe decir que ese error se separa más de un cinco por ciento de la medida correcta, el doble del que adolece la pirámide de Keops entre los lados de su base (3%), esa obra tan fantástica levantada en Egipto, hace 4.500 años, con una rudimentaria tecnología.

No tiene disculpa alguna el error constructivo en el que se ha caído ahora, porque aceptarlo sería como dar por bueno que un ascensor no tuviera que detenerse en el piso elegido, sino entre el vano que media entre las puertas de dos plantas diferentes.

Ahora no es momento de negar lo evidente, sino de deshacer lo que está mal hecho y dejar el puente tal y como fue proyectado y contratado. Cualquier otra chapuza no lo perdonaría la historia pasada, ni tampoco lo permitiría la de los próximos siglos.

La Comisión de Patrimonio no ha aceptado los apaños que se le han propuesto desde el Ayuntamiento y la dirección de obra, para remediar el entuerto: uno de ellos el de añadir una losa de seis centímetros de espesor. Esta denegación no le ha caído nada bien al Ayuntamiento, quien ha alegado que la piedra procedería de la misma cantera y que no destacaría del resto. Pero se da la circunstancia de que la piedra es un elemento natural cuyo aspecto depende del lugar de la extracción, de la forma en que se haga la misma y del procedimiento de corte. Así que cualquier variación podría hacer que la piedra ofreciera colores y betas diferentes, que haría "cantar" al añadido sobre el resto del puente, y no precisamente la canción del olvido.

De no rebajar el nivel del tablero del puente, para recuperar los seis centímetros perdidos, no cabrían muchas más soluciones que la de deshacer lo que está mal hecho y rehacerlo de nuevo. Porque esta obra merece ser ejecutada con precisión y mimo, ya que no se trata de transformar una bañera en ducha, en la que seis centímetros puede que no importen demasiado, sino de respetar un símbolo de la ciudad, una parte de nuestra historia, de nosotros mismos.

Claro que, otra forma de actuar podría ser la de resignarse con lo ya hecho y dejarlo con esos centímetros de menos. En ese hipotético caso el puente perdería su nombre y pasaría a llamarse "el de los seis centímetros".

