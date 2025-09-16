Tras un corto viaje para participar en una reunión de un Comité sobre Derechos Humanos me encuentro con la noticia del asesinato del activista norteamericano Charlie Kirk. Tengo que decir que en esta reunión se hablaba de España como un país gobernado por una dictadura, tema sobre el que en otro artículo seré más explícito. Me voy a centrar hoy en el asesinato del activista Charlie Kirk.

El asesinato de Charlie Kirk deja al descubierto la sangrienta fractura política en que se encuentran los Estados Unidos de América, muy similar a la que tenemos en España donde las dos partes en las que se haya dividida la sociedad son irreconciliables, por lo que la convivencia está en peligro.

Charlie Kirk era amigo personal del vicepresidente de Estados Unidos JD Vance y de su esposa y en compañía de otros políticos del entorno ideológico de Kirk se desplazaron a Utah. Resaltemos que era una de las personas que ejercían una gran influencia sobre el Presidente Donald Trump, que fue el primero que declaró en televisión que el asesino ya estaba detenido y valoró que "la pena capital" sería apropiada para el criminal. Aseguró Donald Trump que había hablado con la viuda de Kirk y le aseguro que su movimiento político "Turning Point USA" proseguirá su actividad.

Los investigadores no han oficializado aún una hipótesis definitiva sobre los motivos que llevaron a Tyler Robinson, un joven de 22 años de buena familia, hijo de un sheriff retirado y excelente estudiante a cometer un crimen tan atroz que ha vuelto a estremecer a Estados Unidos. Ya empiezan a levantarse voces que lo equiparan al asesinato de Martin Luther King.

Charlie Kirk era ante todo un joven divulgador y conferenciante norteamericano, un defensor a ultranza de la libertad de expresión, de la vida de los no nacidos, la importancia de la familia y del matrimonio como pilares fundamentales de la sociedad

Charlie Kirk a sus 31 años era considerado entre millones de personas en todo el mundo como un referente de las nuevas generaciones conservadoras. Casado con su esposa Erika y padre de dos hijos, se confesaba abiertamente cristiano y su actividad pública era siempre respetuosa.

Una vez más después del asesinato algunos medios de comunicación "también españoles" tratan de presentar a Charle Kirk como un "trumpista" y del llamado movimiento MAGA ("Make America Great Again"). Pero Charlie Kirk era ante todo un joven divulgador y conferenciante norteamericano, un defensor a ultranza de la libertad de expresión, de la vida de los no nacidos, la importancia de la familia y del matrimonio como pilares fundamentales de la sociedad.

En sus cara a cara con "activistas de izquierdas" que trataban de cuestionar sus argumentos, sin perder nunca la calma ni las formas, Charlie Kirk era capaz de sostener sus planteamientos con una enorme elocuencia y espíritu crítico, huyendo de la violencia verbal.

Su defensa de la inmigración legal, y sus críticas a la inmigración ilegal y descontrolada, le valieron ser tildado de xenófobo y racista, a pesar de ser seguido por cientos de miles de personas de diferente raza y nacionalidad.

Su posición a favor de la vida de los no nacidos y de la maternidad, o su defensa de la familia como un pilar fundamental de la sociedad están en línea con lo que defiende la Liga Española Pro Derechos Humanos, por lo que hay que lamentar que incluso después de su asesinato los promotores del "wokismo" y de la ideología de género estén tratando de presentarlo como un retrógrado peligroso y misógino.

