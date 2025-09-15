Pasado el fragor del fuego vendría el olvido. Me lo temía. Y así ha sido. Se demostró en la concentración del pasado sábado, en la Plaza de la Marina, para protestar por la gestión de los incendios forestales que han dejado buena parte de la provincia de Zamora como un solar. Un millar de personas es una cifra ridícula. Lamentablemente, la condición humana es así, olvidadiza.

El resultado de la convocatoria es decepcionante. Es una pena que también se nos haya quemado la dignidad, el amor propio, el pundonor y el orgullo, que no la soberbia. No es que los de allende nuestras lindes provinciales nos dejen solos, es que nos abandonamos nosotros mismos.

Por lo nuestro, por lo de Zamora, por lo de los zamoranos, no van a venir a pedir o exigir los de Valladolid sobre todo, los de León que están en las mismas circunstancias, o los de Salamanca. Por lo nuestro tenemos que pedir, tenemos que protestar, tenemos que exigir nosotros mismos. Que se nos vea un pueblo unido, reivindicativo, apegado a lo suyo y no como ocurre en Zamora que todo se nos hace cuesta arriba en cuanto de arrimar el hombro se trata. Es una pena. Así nos pinta.

En diciembre, que es cuando hay que tener ya todo dispuesto en el monte para apagar los incendios del estío, lo ocurrido este verano será un mal sueño del que todo el mundo querrá despertarse porque, ¿para qué complicarse la vida? ¡Que lo arreglen otros! Lo malo es que los otros no tienen voluntad, no van a hacer nada si nosotros no mostramos firmeza y demandamos lo que en justicia nos corresponde.

Menos mal que siempre nos quedarán los magníficos artículos de ese buen compañero y gran zamorano que es Celedonio Pérez, siempre poniendo el dedo en la llaga, siempre acertando, siempre llamando a las cosas por su nombre, aunque duela y, lo más importante, siempre aportando soluciones.

El olvido empieza a materializarse en el horrible asunto de los fuegos del pasado estío. Y es una pena, porque los zamoranos debemos convertirnos en la conciencia crítica de todos aquellos a los que no les remuerde su propia conciencia por el abandono, por la dejadez en la que tienen sumidos a nuestros montes y por el olvido de que nos hacen objeto.

