Punto de inflexión y cenizas

El mundo rural viene paulatinamente recorriendo un largo camino que le ha llevado a arder por los cuatro costados, fruto de la llegada a un "punto de inflexión".

Un paisaje humano, con sus habitantes, su cultura, su economía, sus relaciones sociales, sus relaciones con el medio que lo rodea, ya no puede seguir siendo a partir de un umbral crítico de población.

En el caso de las comarcas del noroeste zamorano, "el noroeste de todos los olvidos" en palabras del poeta de Fuente Encalada, Antonio Colinas, tanto la densidad poblacional, como la población en términos absolutos, como la pirámide poblacional, no auguran nada bueno y desde luego no permiten "sostener un monte en las mejores condiciones".

A esto hay que sumar el abandono (ya definitivo), de las economías tradicionales (no hay que olvidar que, de subsistencia, por mas que ahora las idealicemos), pero que produjeron aquel paisaje profundamente antropizado, imposible de arder, porque no había nada que quemar ya que se aprovechaba todo para sobrevivir.

Si a esto le sumamos, los efectos del cambio climático y su derivada más perniciosa para países como el nuestro, el calentamiento global, mas la gestión que de los montes de todos hacen las administraciones, algunas de ellas con responsabilidades directas en el tema y que "niegan la mayor", hacen que estemos en medio de lo que, en demografía, pero también en ciencias como la biología, se denominaría una "tendencia catastrófica".

Es aquí como llegamos al punto de inflexión en el que ahora estamos.

Hace tiempo que en esta provincia se ha pasado esa línea roja, que hace que la pérdida de servicios sea una dolorosa realidad, y que la enormidad de terreno que rodea a las menguantes poblaciones humanas del territorio, sea, imposible de gestionar.

Rotas ya, las redes de intercambio cultural, económico, incluso relacional, habiendo llegado ya al "cero absoluto" en cuanto a natalidad en muchos de nuestros pueblos y por tanto no habiendo relevo generacional, se inicia así, o mejor dicho, se profundiza de esta manera, en esa "tendencia catastrofista" en términos demográficos, que hace muy difícil que las comunidades humanas que sobreviven en estos lugares, tengan "herramientas" para poder enfrentarse o anticiparse de manera eficaz a "eventos catastróficos" como los acontecidos últimamente.

Es por ello de suma importancia, el número de individuos en un determinado lugar, para que la vida ahí, sea posible y viable.

Quizás hemos esperado demasiado de la Administración, del Estado, como suplidor de esas necesidades y actor principal en la gestión de nuestros montes, pero no parece una solución (a la vista está), ya que el Estado no puede suplir al individuo cuando este desaparece del territorio.

No es cuestión de buscar culpables, ya que el proceso es muy homogéneo en toda la Península, parece por tanto una crisis sistémica de todo un mundo que se viene abajo, pero si hemos de pedir responsabilidades a aquellos que competan, ya que, si del mundo rural desaparece el Ser Humano, éste se convierte en "terreno inhóspito", desnaturalizado y carente de identidad, ya que el binomio, Ser Humano – paisaje, es el que ha construido nuestra civilización e incluso las anteriores, desde tiempos Paleolíticos.

Deberían por tanto cambiarse las políticas y las prioridades, buscando restablecer de nuevo de la manera más sostenible posible, ese binomio y de este modo, es posible que tragedias como la vivida hace pocas semanas, puedan ser evitables y en caso de producirse, sus efectos sean los mínimos.

Para eso debe haber personas (en número suficiente) viviendo en el territorio, ciudadanos con todas las obligaciones y con todos los derechos, cuyos montes y naturaleza en general que les rodea, les vuelvan a ser de utilidad.

Porque siendo el fuego una fuerza de la naturaleza que destruye y crea, en este caso, creo que es producto de un cambio climático a nivel global, que en nuestro caso se nutre de la crisis demográfica, envejecimiento poblacional, abandono de los medios de subsistencia tradicionales (por no ser rentables) y sin un recambio en ese sentido, especulación con nuestros montes y políticas erráticas de las administraciones y encima, para mas "inri", falta de coordinación entre los que nos gobiernan.

Réquiem por Sanabria y el resto de comarcas afectadas, esperando que como el Ave Fénix, sean, seamos capaces de resurgir de nuestras cenizas.

Escuela Micológica de Ungilde

