Óscar Puente da la puntilla a Sanabria

El pasado miércoles, en el Pleno del Congreso de los Diputados, Óscar Puente, "el ministro tuitero", volvió a cargar contra Sanabria y se reafirmó en su decisión de mantener la supresión de paradas AVE que ejecutó el pasado 9 de junio, cuando, de la mano del presidente de Renfe, tomó la decisión unilateral de quitar esas frecuencias en horas clave y necesarias para toda la comarca sanabresa.

¡Qué barbaridad! Él no sufre por esto, porque como dedica el 40% de su jornada laboral a pasarla en X (antiguo Twitter) para argumentar todo aquello que le pasa por la cabeza, para criticar a todos los que le llevan la contraria o para hacer oposición a la oposición, no se preocupa del daño que causa a las personas con sus erróneas decisiones.

En el pleno del Congreso, tuvo la desfachatez de afirmar que la Alta Velocidad no es un elemento de vertebración de la España vaciada, que es un servicio comercial pensado solo para grandes ciudades, y que paradas como la de Alta Velocidad Sanabria "no son competitivas y no sirven". Se volvió a reír de los sanabreses en su habitual tono pasivo-agresivo para justificar su decisión política y nos reduce a estadísticas, como si fuéramos meros números o beneficio económico. Nos trata así, como ciudadanos de segunda, y desprecia abiertamente la utilidad social de una estación que ha transformado la vida de miles de paisanos.

Su intervención fue un insulto a Sanabria al dejar claro lo que pensaba con sus palabras cínicas e hirientes, al decir que en el transporte ferroviario de Alta Velocidad hay que priorizar solo a las grandes ciudades como Madrid o Vigo- ciudad de su alcalde socialista preferido, Abel Caballero-, y que para pueblos pequeños como Otero de Sanabria o Puebla de Sanabria la Alta Velocidad no tiene sentido.

Mintió al decir que desde la supresión de frecuencias los viajeros han aumentado un 40%, sin explicar que los nuevos trenes que se han incorporado tienen más plazas, pero menos servicios y son más incómodos.

Y llegó a la burla cuando afirmó que, gracias a su decisión, ahora Sanabria puede aprovechar mejor los fines de semana para el turismo y la gastronomía. ¿En serio? ¿Sanabria solo es eso para Puente, un lugar de esporádicas escapadas para turistas? Tengo varios amigos que trabajan entre semana en Sanabria y que diariamente se desplazan para ir a trabajar y regresan al finalizar su jornada laboral. Se olvida de las gentes que viven allí todo el año: de sus trabajadores, médicos, profesores, enfermeros, trabajadores de banca, etc., que dan servicio a toda la comarca. Se olvida de que todos tenemos derecho a decidir el lugar donde vivimos o trabajamos, y que muchos lo han hecho por las posibilidades de comunicación que les ofrecía el tren.

Sanabria es mucho más que un pequeño territorio invisible para Puente: es un sueño despierto, una comarca donde la naturaleza y la leyenda conviven en armonía, donde el silencio de las montañas dialoga con la historia y la memoria de sus pueblos. Soy zamorano, de la línea de Alba y Aliste, y sé que los sanabreses son personas hospitalarias, que representan la dignidad serena de una tierra que nunca se resigna al abandono. La comarca sanabresa es cultura, historia y orgullo: un símbolo de la España rural e interior que late con fuerza en cada piedra y en cada mirada.

Pero el PSOE es así: ellos no mienten, solo cambian de opinión. El contraste es clamoroso. En 2021, la entonces ministra de Transportes del PSOE, Raquel Sánchez, sucesora de Ábalos, inauguraba la estación de Otero de Sanabria y proclamaba solemnemente que era "un paso decisivo para la cohesión territorial y para la vertebración de la España rural". Cuatro años después, Óscar Puente la reduce a un error, a una decisión política y a un cálculo económico. Ayer, cohesión; hoy, desprecio. Ayer, esperanza; hoy, castigo. Y se olvida de que la Madrid–Galicia es de interés general nacional, lo que obliga al Gobierno a garantizar la cohesión territorial y prestar ese servicio público. Al eliminar paradas en Sanabria (Zamora), el ministro está cercenando un servicio esencial en el medio rural, pese a que en su momento los sanabreses cedieron sus tierras para que se construyera esta infraestructura.

Nos ha quedado claro que Pedro Sánchez eligió a Puente para polarizar, para dividir y para cabalgar de escándalo en escándalo, mientras dedica menos tiempo a su verdadera tarea: gestionar bien y mejorar las infraestructuras del país. El que fuera alcalde de Valladolid, es decir, paisano de Castilla y León, parece que le ha cogido el gustillo a castigar con toda intención a su tierra.

Como mal gestor y buen mentiroso, sigue diciendo que el sistema ferroviario español vive su mejor momento y que estamos entre los países del mundo en los que el tren llega más puntual. Me niego a malgastar una línea más para rebatir su perversión de la verdad; todos hemos sufrido, de manera directa o a través de alguien que conocemos, algún episodio de caos ferroviario de los muchos que se han producido, con episodios de desinformación, averías en los trenes, pequeños accidentes, incendios, etc. Y, es más, también anunció que los problemas de averías y retrasos se van a prorrogar por lo menos dos años más. Lo dijo para prepararnos y que compremos con urgencia un kit de supervivencia si pensamos viajar en tren próximamente.

El ferrocarril en España, desde su nacimiento en el siglo XIX, no fue concebido como un lujo. Fue símbolo de progreso, igualdad y cohesión entre territorios. Negar hoy que la Alta Velocidad cumple aún esa función es falsear la historia y traicionar su sentido. Óscar Puente lo sabe. Y, aun así, insiste en su decisión, porque su objetivo es solo golpear a Zamora.

Con esa chulería que le caracteriza, intenta justificar lo que no se puede justificar: que no solo ha empeorado horarios, sino que lo ha hecho de manera consciente. No hablamos de un error técnico ni de un ajuste de horarios. Debe de ser que le pone machacar a las personas de los pueblos más pequeños del medio rural, como todos los pueblos de nuestra provincia. Os recuerdo que hace poco tiempo también anunció que la reconversión de la N-122 en autovía A-11, de Zamora capital a la frontera de Portugal, está en pañales, no hay prácticamente nada y está paralizada. Los alistanos sabemos que nunca la veremos ejecutada por un gobierno socialista. Nunca.

Ni siquiera los incendios que hemos sufrido en la provincia, donde Sanabria ha resultado muy afectada, han hecho rectificar a Óscar Puente. Y, en estos momentos, cuando más lo necesitamos, sería el momento idóneo para que Renfe rectificara la decisión y recuperara las frecuencias suprimidas. Pero es aún peor: el ministro no cede y en ese pleno también anunciaba que está estudiando demandar a Castilla y León y a Galicia por la afectación de los incendios a la circulación de trenes. Un planteamiento que ya no nos sorprende: indignante, ofensivo y que acredita su absoluta falta de sensibilidad y empatía con dos comunidades que se han visto afectadas por unos incendios de gran importancia. Pero no olvidemos que también nos están castigando los parlamentarios socialistas de Zamora con su silencio cómplice y su falta de reivindicaciones claras y directas a su Gobierno. Callan mientras Puente aplasta a esta provincia; callan mientras se toman decisiones injustas que condenan a Sanabria. Su silencio les convierte en responsables del daño que se está causando.

Pero los zamoranos ya hemos demostrado que no nos resignamos. Este verano, de la mano de la sociedad civil, hemos asistido a concentraciones de protesta en Otero y en Zamora, junto a vecinos, asociaciones, alcaldes y todo aquel que se ha querido sumar para defender lo que es justo. Ha habido pancartas, manifiestos y un clamor común: que no se recorten las paradas útiles en la estación de Sanabria. Nadie podrá decir que los zamoranos hemos aceptado en silencio este atropello. Aquí hemos alzado la voz, hemos salido a la calle y lo seguiremos haciendo. La repercusión mediática en la prensa, en redes sociales y en la calle ha sido rotunda: "Si el AVE no para, lo paramos".

La realidad habla por sí sola: con Óscar Puente y su dañina gestión vamos encaminados a un descarrilamiento seguro. Sin paradas útiles, la Alta Velocidad no sirve. Lo que ayer el PSOE vendía como cohesión, hoy Puente lo desprecia con arrogancia. Su decisión no es técnica, es política. Y es un castigo consciente a Zamora y a Sanabria. Pero aquí no vamos a rendirnos, porque esta tierra llana, sencilla y llena de gente buena tiene dignidad y fuerza para superar las dificultades y reclamar lo que es legítimo, lo que ya teníamos y nos quieren arrebatar sin razón. Frente a un ministro que se ríe de nosotros, vamos a seguir respondiendo con firmeza: Sanabria no se resigna, Zamora no se resigna. Y no lo hará jamás. Acabo diciendo lo que todos pensamos: que el ministro tuitero se ha convertido en un problema para todos los zamoranos, un problema de los gordos. Lo justo para nuestra tierra sería la rectificación de su decisión o, en caso contrario, una dimisión por su manifiesta incompetencia.

Diputado nacional del PP por Zamora

