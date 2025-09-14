Reprobación, apoyos y ¿qué más?

El pleno de las Cortes de Castilla y León reprobó el pasado miércoles al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por su gestión (o no gestión) durante los incendios ocurridos este verano en la comunidad, especialmente en Zamora y León, aunque también en Ávila, Salamanca y Palencia. Votaron a favor de esa reprobación PSOE, Unión del Pueblo Leonés, Soria Ya, Podemos, Por Ávila y el ex vicepresidente de la Junta y ex Ciudadanos, Francisco Igea. En contra, el PP y los dos procuradores no adscritos. Vox, para no mojarse, se abstuvo y repartió culpas, quizás sin acordarse de que, hace tres años, cuando la destrucción de la Sierra de la Culebra, su líder y entonces vicepresidente de la Junta, el señor Gallardo, prometió el oro y el moro (con perdón) y todo se quedó en palabrería y más humo. Ahora, lo de Vox es atacar a los dos partidos mayoritarios a ver si, sin proponer nada, sigue pescando en el mar de los descontentos.

Entre los votos de respaldo a Suárez-Quiñones se encontró, obviamente, el del presidente del gobierno autonómico, Alfonso Fernández Mañueco. Cuando le llegó la ocasión de pronunciarse, soltó un explícito "sí, le apoyo" que dejó bien claro que no va a cesar al titular de Medio Ambiente ni introducir cambios significativos en su gabinete antes de las próximas elecciones regionales previstas para dentro de medio año. Y a juzgar por sus últimas declaraciones, el señor Suárez-Quiñones no piensa dimitir ni moverse de donde está. ¿A pesar de la reprobación? Pues, claro; si es que lo sucedido es una maniobra de "ventajismo político" (Mañueco dixit), "una cacería política", según el portavoz del PP, Ricardo Gavilanes, que también acusó a los socialistas de construir un relato del "caos" y de presentar unas propuesta de reprobación "injusta, oportunista y torticera". Si eso es así, ¿para qué dimitir?, ¿para qué cesar a nadie? Todo se hizo bien, por el libro. Y si se quemaron miles y miles de hectáreas; y si ardieron casas, naves, bosques, ganado ; y si hubo muertos fue solo por la mala suerte, por el viento, por el calor, por el infortunio… De cambio climático, ni hablar, que se enfada Vox y nos retira apoyos.

En esas estamos. Ahora, el siguiente paso es comprobar si Mañueco es capaz de elaborar y presentar los presupuestos del 2026. En seis años, ha tenido que prorrogarlos cinco veces, todo un record. Y, claro, si Feijóo ataca a Pedro Sánchez porque no presenta los presupuestos del año próximo y alguien le recuerda el caso de Castilla y León, pues eso, que la contradicción es tan flagrante que avergüenza. De modo que, en la Junta, ya deben estar haciendo cuentas y poniendo y quitando cantidades. Tal vez en esta dura y exigente tarea esté ya inmerso Suárez-Quiñones y, por tanto, podremos saber si todo lo que actualmente se anuncia en el capítulo de prevención y extinción de incendios se cumple al menos en el papel; en la práctica ya es otra cosa, como continúan denunciando los bomberos forestales, los afectados por los fuegos de hace tres años y bastante gente más. Será una delicia comprobar si todas esas promesas se llevan a término o si se trata de meros brindis al sol para acallar protestar ajenas y malas conciencias propias.

Ese tendría que ser un paso clave para el futuro, pero mucho me temo que las cosas no van a variar en exceso. Ya casi todo el mundo anda pendiente de las elecciones y, por consiguiente, suele ser mal periodo para afrontar retos más ambiciosos e imaginativos. ¿Cambios aquí? Mucha gente suelta una sonora carcajada cuando sale el asunto a colación. El PP lleva casi 40 años gobernando, casi como antaño el PRI mexicano y Mañueco hará lo que haga falta para no perder el poder; de hecho, continuaría del bracete con Vox si no hubieran sido los de Abascal los que rompieron el pacto.

O sea que el panorama futuro es un misterio. Reprobación, apoyos, protestas en la calle…Seguimos para bingo.

