Nuevos pobladores para que las escuelas de los pueblos recuperen su futuro

La llegada de tan solo una familia a uno de los 248 pueblos de Zamora es suficiente para obrar el milagro. Lo acaban de vivir en Sanzoles y en Cubillos, esta última localidad tras 17 años sin escolares y con el aula vacía por falta de matriculaciones. Las reaperturas en el inicio de este nuevo curso se han vivido entre los vecinos como si de un milagro se tratase y, lo que es más importante, ha contagiado la sensación de que el declive del mundo rural se puede revertir. Cuando las estadísticas poblacionales siguen en caída libre solo los nuevos empadronados alivian el empeño de los padres en recuperar un servicio de cercanía y sostener otros servicios básicos de la vida comunitaria, como los centros médicos, las farmacias y hasta los bares, verdaderos centros sociales y de ocio en las localidades más pequeñas.

Si el inicio del curso sirve para algo, que sea para recordar que la educación es una inversión a largo plazo en el bienestar de la provincia. Pero sin una red de servicios que acompañe el crecimiento demográfico, los nuevos habitantes pueden sentirse tentados a marcharse cuando las complicaciones superan a las ventajas. Por ello, la llegada de personas debe ir acompañada de inversión pública y de políticas para atraer y retener. Las iniciativas para mantener clases en colegios rurales mediante la agrupación de centros que compartan recursos docentes y administrativos es una solución al problema de la pérdida de habitantes y el descenso de la natalidad, pero no suficiente cuando se impone sacrificar la cercanía a las familias. Se trata de garantizar educación de calidad en el mundo rural.

El inicio del curso en Zamora debe ser visto como una oportunidad para reinventar el territorio desde la educación y la convivencia. Con la llegada de nuevos moradores hay una posibilidad real de mantener abiertas las aulas, de sostener servicios básicos y de devolver a los pueblos la capacidad de mirar el futuro con esperanza. De estas generaciones de jovencísimos estudiantes dependerán los resultados que la provincia y el resto de la comunidad autónoma obtengan en barómetros tan destacados como el informe PISA que valora las capacidades de estudiantes que en breve iniciarán estudios superiores. En el último, la región logró por primera vez situarse en el top 10 entre los 81 países de la UE analizados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en la que está considerada la prueba educativa más importante del mundo. El estudio mide la capacidad que tienen los estudiantes que terminan la enseñanza obligatoria de resolver problemas complejos, tener pensamiento crítico y comunicar de forma efectiva. Los resultados sitúan a Castilla y León como referente no solo en España, donde encabeza el ranking con los mejores resultados, sino en todo el planeta al colocarse por encima de Canadá, Países Bajos o Irlanda, y solo por debajo de naciones punteras como Japón o Suiza.

Las aulas vacías o semivacías no son meras cifras, sino ventanas que se cierran a oportunidades para los jóvenes, para las familias y para quienes buscan un futuro sostenible en un entorno que ofrece calidad de vida, tranquilidad y una red de tradiciones que merece ser preservada. La educación, en este contexto, no es solo un servicio, sino un pilar de cohesión social, un puente entre generaciones y una palanca para dinamizar el territorio. Los nuevos moradores en los pueblos de Zamora tienen un valor estratégico en este marco. No se trata solo de aumentar la matrícula, se trata de infundir dinamismo a la economía local, de impulsar pequeños comercios, de fortalecer servicios de salud y transporte, y de generar comunidad. Donde hay familias que se asientan, se crea demanda para guarderías, escuelas, bibliotecas, talleres, asociaciones y actividades culturales en una gran cadena de valor.

Hay iniciativas públicas que ya señalan el camino. A través del programa "Mi pueblo acoge" impulsado por la Diputación de Zamora han llegado hasta ahora a la provincia 23 familias. En total 40 adultos, entre ellos una mujer embarazada, y 24 menores de edad que han aterrizado para dinamizar ocho pueblos en un proyecto que certificó su éxito inicial en la frontera sayaguesa. Además de impulsar el empleo en zonas rurales, estos nuevos vecinos también contribuyen con sus hijos al mantenimiento de la enseñanza pública en los pequeños municipios.

Las escuelas son más que un recinto para enseñar contenidos cuando, como ocurre en la Zamora rural, se convierten en centros de vida.