Uno de mis amiguetes del alma, al que me he referido en esta ventana dominical en diferentes ocasiones, me lo soltó el viernes a bocajarro: "Pues qué quieres que te diga, chaval. ¡Estoy muy pero que muy preocupado! Las circunstancias actuales a nivel mundial y, por extensión, en este país llamado España me están causando ansiedad, zozobra y preocupación". Lo único que pude responderle fue algo tan básico que casi me da vergüenza transcribirlo aquí: "Ya, como para no estarlo. Si te cuento lo que pienso y las conclusiones a las que he llegado después de darle vueltas y más vueltas a los últimos sucesos, no me entenderías y, tal vez, llegarías a la conclusión de que no soy yo, que me han cambiado de la noche a la mañana". Como introduje algo de misterio en la respuesta, él quiso saber mucho más e insistió en que compartiera esas conclusiones supuestamente tan turbadoras. Y lo hice, por supuesto. Y ahora las comparto en este confesionario público, buscando la complicidad y, si fuera posible, la benevolencia de ustedes, que si andan por aquí será por algo. Les adelanto que todo se reduce a siete palabras: "He perdido la confianza en la humanidad". Así, sin más.

No sé si a ustedes les sucederá algo parecido o si, por el contrario, aún guardan algunas dosis de confianza en el botiquín de casa. Aunque sea domingo (si leen estas líneas el 14 de septiembre), no estaría mal que, si no lo han hecho, reflexionen unos minutos sobre lo que ven o escuchan en cualquiera de los escenarios de la vida cotidiana, sean próximos o lejanos. En mi caso, las dos razones fundamentales que explican mi desesperanza pueden sospecharlas: la guerra que, desde la invasión rusa el 24 de febrero de 2022, se sigue librando en Ucrania y las terribles imágenes del genocidio que se está perpetrando en Gaza como respuesta del gobierno de Netanyahu al cruel ataque de Hamás sobre Israel el 7 de octubre de 2024. Y en las últimas horas habría que añadir el impacto que me ha provocado el asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk en Estados Unidos. La noticia me recordó los asesinatos de Martin Luther King, el líder más visible del movimiento de derechos civiles, el 4 de abril de 1968, el del presidente estadounidense John F. Kennedy el 22 de noviembre de 1963, en Dallas, y el de su hermano Robert F. Kennedy, asesinado en Los Ángeles en 1968.

Pero la pérdida de confianza en la humanidad no es de ahora, sino que es la consecuencia de un largo proceso de circunstancias, acontecimientos, vivencias, etc., que se han ido acumulando y que, en algún momento, tenían que pasar factura. Por ejemplo, durante el confinamiento que tuvimos que soportar para protegernos del coronavirus, salíamos a los balcones para reconocer el trabajo de los sanitarios, que se estaban jugando la vida para salvar las nuestras. Y recordarán que encima de la mesa estaba el debate sobre si, una vez pasada la pandemia de la COVID-19, aprenderíamos algo de lo vivido y, por consiguiente, seríamos algo mejor o tal vez todo seguiría igual. Como casi siempre, las respuestas se repartían entre las perspectivas optimistas y las pesimistas. Yo, ingenuo como casi siempre, imaginaba que ustedes y yo, pero también el resto de los 8. 200 millones de personas que habitan el planeta Tierra, aprenderíamos algo. Y me equivoqué. No hemos aprendido casi nada del verdadero significado de vivir en comunidad. Seguimos a nuestra bola. Y así no hay nada que hacer. En fin, disculpen mi desconfianza hacia la humanidad, pero mentiría si escribiera otra cosa.

Sociólogo

Suscríbete para seguir leyendo