Según una teoría, reforzada por recientes descubrimientos del telescopio James Webb, nuestro universo estaría dentro de un agujero negro surgido dentro de otro universo de mucha mayor dimensión.

El asesinato en Estados Unidos de Charlie Kirk, a quien en España hasta su muerte conocían cuatro ha desatado un Big Bang mediático, periodístico y de tertulianos sabelotodo., muchos de los cuales de nada saben.

En el centro del debate, afirmaciones del asesinado, falsas, manipuladas o sacadas de contexto, para tratar de exponer como enemigo público de la convivencia, la paz y la democracia a alguien abierto a debatir libremente con cualquiera, cuyo lema era "Demuéstrame que estoy equivocado".

Vivimos tiempos en los que es necesario exacerbar, exagerar hasta más allá de todo límite las características negativas del rival ideológico porque solo de esa manera parecerá coherente el ataque ad hominem -a la persona y no a las ideas que la persona propugna o defiende-. Es el ataque personal, descarnado y desalmado lo que está de moda en la sociedad de la hipérbole que fomentan y exigen las redes sociales y el falso periodismo televisivo del vocerío, los blancos o negros, rojos o azules.

Leí una reflexión atinada: "no matan al rival ideológico por ser un fascista, necesitan llamarlo fascista para así justificar su eliminación". Y no vengan los odiadores emboscados a decir que esto es solo mirar hacia un lado porque fascismo, nazismo o totalitarismo comunista, no son sino los diferentes lados de un mismo agujero negro en el que desaparecen la libertad y la dignidad de las personas, el del totalitarismo sin necesidad de apellido, opresor, abyecto y asesino.

Kirk no dijo casi ninguna de las cosas que algunos dicen que dijo. Pero aunque hubiera dicho, él o cualquier otro, cosas aún peores, su asesinato no estaría justificado. Así que, aunque hasta Antonio Machado, en momento de desesperación existencial, escribiera a Lister, que mató a diestra y a siniestra, su triste si mi pluma valiera tu pistola de capitán, contento moriría, nunca serán lo mismo, ni en este ni en otro universo, las palabras que las balas.

