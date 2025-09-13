Contra el vicio de pedir…

Archivo - El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Congreso de los Diputados, a 22 de julio de 2025, en Madrid (España). / Ananda Manjón - Europa Press - Archivo

"… Está la virtud de no dar", concluye el refrán. Al ministro hostil, que no atiende ni una sola de las miles de reclamaciones de los damnificados de Renfe y Adif, no se le ha ocurrido otra cosa que pensar en reclamar tres millones de euros a la Junta de Castilla y León por los costes derivados del cierre de la línea de alta velocidad a causa de los muchos incendios que la mano del hombre provocó en nuestra comunidad. Como su departamento no puede estudiar una posible reclamación al cambio climático, al que su jefe achaca todos los problemas, pues no ha encontrado víctima mejor que la Junta de Castilla y León que para eso está gobernada por el Partido Popular.

Si todos los afectados por las averías, los retrasos y las miles de incidencias protagonizadas por Renfe y Adif, reclamáramos la pertinente indemnización, ni con los Presupuestos Generales del Estado, habría para pagar a todos los maltratados por unas empresas dependientes de Puente que ni explicaciones dan, que ni eficientes ni eficaces son. Salen a su jefe.

Muy mal debió sentarle al ministro hostil, Oscar Puente, perder las elecciones al Ayuntamiento de Valladolid o quizá lo que le sentó peor fuera que los vallisoletanos depositaran su confianza en Jesús Julio Carnero, buena gente donde las haya y, además, de Zamora, concretamente de Aspariegos, aunque fuera la localidad vallisoletana de Corcos del Valle la que le viera crecer, porque desde entonces no ha abandonado esa mueca de eternamente cabreado que le acompaña día y noche. El ministro hostil no lo ha asumido. Lo suyo es una vendetta permanente con Castilla y León y sus gestores.

Menos mal que la Junta no se ha dormido en los laureles y se ha apresurado a contestar, sin ánimo beligerante, para eso ya está Puente. No se puede tolerar todo lo que la intolerancia del ministro hostil nos atribuye, tanto con la frecuencia de ciertos convoyes como con el fuego que los detuvo. Que vaya a reclamar al "maestro armero", todos sabemos lo que eso significa. El ministro hostil no puede ocultar su animadversión hacia los habitantes de esta comunidad autónoma. Además de no dar lo que en justicia nos corresponde ha echado mano de un feo vicio, el de pedir, que tiene una clara contestación, no dar.