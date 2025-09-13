El jabón de toda la vida

Todavía hay casas en los pueblos de Zamora donde se guarda, como un tesoro, un trozo de aquel jabón casero que se hacía con el aceite usado de la sartén. En mi familia, incluso yo llegué a hacerlo con mis abuelos. Recuerdo la estructura de madera donde se volcaba la mezcla para que se enfriara y solidificara. Todavía la conservo, y también guardo, casi como una reliquia, algún pedazo de aquel jabón áspero y eficaz.

El jabón no es otra cosa que el resultado de una reacción química muy sencilla conocida como saponificación. Consiste en mezclar una grasa, a veces aceite de oliva y otras manteca de cerdo que era lo más a mano en tantas casas donde siempre había animales, con sosa cáustica disuelta en agua. Al unirse, las moléculas de grasa y la sosa reaccionan y forman un nuevo compuesto que es el jabón. En ese proceso además se libera glicerina, que ayuda a suavizar la piel. Dicho de forma simple, la grasa cambia de forma y adquiere la capacidad de atrapar la suciedad para que el agua pueda arrastrarla.

Aunque la industria moderna ha perfeccionado procesos y añadido perfumes o suavizantes, muchos siguen defendiendo que aquel jabón casero no tiene rival. Era duro, duradero y polivalente. Valía para la ropa, para el suelo, para las manos y hasta para curar alguna herida del ganado. Cada familia tenía su receta y un modo particular de hacerlo, y en eso había un saber acumulado que hoy forma parte de nuestro patrimonio inmaterial.

En algunos pueblos todavía se juntan vecinos para fabricar el jabón en grupo, como quien hace la matanza o el pan en horno de leña. Y no es solo nostalgia, era también un ejemplo de sostenibilidad. Se aprovechaba un residuo, el aceite usado, que de otra manera resultaba difícil de eliminar. O la grasa que no se consumía del cerdo, que encontraba así otra utilidad. Sin pretenderlo ya practicaban economía circular.

Me gusta pensar que esos calderos de jabón eran, sin saberlo, laboratorios de barrio. La ciencia estaba allí, en la paciencia de esperar a que la mezcla se espesara, en las proporciones cuidadosas de aceite o manteca y sosa, en el momento exacto en que el líquido se volvía sólido. Y lo mejor es que esa química estaba al alcance de cualquiera, sin pizarras ni fórmulas, sin bata blanca.

Hoy tenemos supermercados repletos de jabones perfumados, con envases brillantes y reclamos de laboratorio. Pero pocos transmiten la misma sensación de autenticidad que aquel jabón que hacían nuestros abuelos, con olor fuerte y textura rugosa. Tal vez porque no era solo limpieza, sino también memoria. Y en Zamora, como en tantos lugares, esas memorias forman parte de nuestra identidad.

Profesor de Física

