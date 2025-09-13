Greenwashing, nada lava más verde

El primero de septiembre marca la fecha en que visitantes y veraneantes regresan a sus frenéticas vidas en la gran ciudad. Por eso el primero de septiembre marcaba antes la fecha en que la ley autorizaba a arar las tierras cosechadas o verter purines en las parcelas de cara a prepararlas para la nueva sementera.

Gracias a la apuesta de la Junta por favorecer y promocionar la intensificación de la ganadería y la agricultura, esta norma se eliminó. Y ahora no hay que respetar restricción alguna. Fuera limitaciones gubernamentales, motosierra contra cualquier cortapisa, todo el poder para los libertarianos.

Desde hace unos años, los macrogranjeros pueden verter sus purines industriales cualquier día del año. Lo que ocurre, es que como buenos vecinos que son, esperan a que se vayan los de fuera para atufar solo a los de casa. No vaya a ser que los turistas le cojan asco al pueblo y dejen de venir.

Una verdadera pena, porque entonces tendríamos que gastar el presupuesto de fiestas en desbrozar un perímetro de seguridad alrededor de los pueblos. En un intento de protegerlos de los incendios del futuro, cuando ya no queden cabras bombero ni paisanines en edad de levantar el azadón.

En resumen, que estamos a principios de septiembre y los pueblos apestan.

Sabemos que se ha acabado el despiporre veraniego porque el turismo ha vuelto a sus oficinas en la city y se ha acabado toda actividad cultural y recreativa planificada para que los de fuera no se aburran soberanamente mano sobre mano y sin nada que hacer.

Se utiliza la bucólica imagen de rebaños pastando, para lavar la mala fama de esta transición ecológica por imperativo legal

Septiembre significa coleccionables anunciados a cascoporro en la tele y un regreso a los consabidos cursos para los aborígenes sobre uso racional de productos fitosanitarios y zoosanitarios. O a la rimbombante "Jornada sobre Pastoreo regenerativo en instalaciones fotovoltaicas. Retos y Soluciones técnicas", que tendrá lugar el próximo lunes 29 en el Consejo Consultivo de la capital.

Un greenwashing de manual. El lavado en verde, que se dice en la lengua de Cervantes. Porque según el Miteco, la Fundación Biodiversidad y el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cito textualmente "el Pastoreo FV es un sistema de apoyo a la decisión y estrategias de gestión ganadera para la conservación de la biodiversidad y la generación de servicios ecosistémicos en plantas fotovoltaicas". Todo ello regado con una escandalera de millones de la Unión Europea, Fondos NextGeneration.

Es decir, ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras tra-la-ra.

Se está utilizando la ganadería extensiva, tradicional y de pastoreo para lavar en verde la mala fama de la transición ecológica forzosa. Una transición ecológica por imperativo legal, que se está haciendo a costa de sacrificar zonas rurales. Parajes naturales insustituibles sustituidos por macrorrenovables, tierras de labranza sembradas de placas solares, incluso olivos centenarios arrancados por amor al arte. Al arte de hacer dinero.

Una transición ecológica a la fuerza, con la que se nos miente descaradamente cuando se afirma que va a servir para rebajar la temperatura global del planeta. Una temperatura que ya ha superado los 1,6 grados con respecto a los niveles preindustriales. Y subiendo.

Esta transición ecológica forzosa, renovables sí, pero no así, no va a servir para revertir el caos climático creciente. Solo es la nueva manera de hacer más ricos a unos cuantos. A los de siempre. La misma mentira que nos colaron con la Revolución Verde del agrónomo y Nobel de la Paz, Norman Borlaug. Si este año se lo conceden a Trump, no será una sorpresa, se lo dan a cualquiera.

Borlaug fue el infame introductor de agrotóxicos y abonos químicos en la agricultura. El responsable de modificar genéticamente semillas y animales. Con un único fin, el de acabar con el hambre en el mundo. Según la FAO en la actualidad, cerca de 673 millones de humanos padecen hambruna y 2300 millones sufren de inseguridad alimentaria, no saben si van a comer el día de hoy o no.

La Revolución mal llamada Verde es un reverendo fracaso, no ha conseguido el fin para el que nació. Y a día de hoy es responsable de la acidificación de los suelos y de una desertización imparable, además de la contaminación de las fuentes de agua, externas y subterráneas.

La Revolución fallida de Borlaug, que también utiliza el greenwashing y la bucólica estampa de rebaños pastando para lavar su mala imagen, es la causa por la que ahora se está buscando la solución al hambre en el mundo mediante procedimientos contrarios. Buscando una agricultura menos química, menos invasora, menos agresiva con los suelos.

Una agricultura que busca recuperar cereales y otros cultivos ancestrales usados por comunidades indígenas en todo el planeta. Y que al ser variedades que se han venido seleccionando en cada zona, queda demostrado que se adaptan mejor a diferentes climas y pluviometría, sin necesidad de pasar por laboratorio.

Es el caso del sorgo, la escanda, la kernza, el trigo sarraceno, la algarroba o la almorta. Se está volviendo a lo de antes, a los usos y costumbres de nuestros abuelos. Tierra de secano, cultivo de secano. El pozo del corral para el huerto. Diversificación de la cabaña ganadera, unas cuantas ovejas, cabras y vacas, más el gocho de casa, las gallinas y alguna colmena. Y que no falte el majuelo.

Cuando a la sensatez y al buen juicio del mundo rural no había que añadirle las etiquetas de bio, ecológico, holístico, orgánico o regenerativo. Cuando no existía ni la carga ganadera ni las UGMs. Ni falta que hacía, porque ningún suelo se agotaba. Y a las buenas prácticas forestales, pastos, caza, setas, resina, corcho, leña, no había que rebautizarlas como bosque en mosaico..

Mientras tanto, en el templo de la democracia liberal, en la sacrosanta casa del pueblo castellanoleonés, Quiñones El Empecinado, se aferra a su carguito de consejero reivindicando el clásico "no, no, no me moverán, de las Cortes de Pucela, no me moverán".

Ganadera y escritora

