La ciudad de los fruteros
"No, señores de Madrid, así no"
Se convirtió en el centro del país: sedes políticas, aeropuertos, carreteras, universidades, grandes hospitales, polígonos con oficinas internacionales de todo tipo, museos, etc. Acudíamos a visitar a nuestras familias emigradas, trabajadores que habitaban unos en el centro y otros en barrios emergentes (como el barrio de La Elipa). Mi padre nos llevaba a la gran ciudad para que la admiráramos; siempre hablaba bien de Madrid, quizá con la nostalgia de no haber emigrado como sus hermanos.
De un tiempo a esta parte, esto se ha traducido en una molestia al pensar en ir a Madrid: aeropuertos atestados, trenes que no funcionan, ir en coche ni se te pasa por la imaginación. En el mejor de los casos, acudimos a consultas médicas que requieren solución y no se resuelven en nuestras provincias, o bien para reconocer la gran oferta cultural. Lo que en un tiempo fue un cambio de aires y una oportunidad para explorar lo que había más allá del alto de Los Curas, llegando a sentir como propia esta gran ciudad, en la actualidad se ha convertido en un circo de griteríos por parte de una ciudadanía y algunos políticos que arrastran banderas de aquí para allá al grito de: "Pedro Sánchez, H. de P…!", como un mantra. El espectáculo es lamentable y repulsivo. No, señores de Madrid, así no.
Evaristo Álvarez
