Perro y medio: biogás (I)

Participante en una manifestación contra las plantas de biogás en Zamora / José Luis Fernández

Más que ideológica, la diferencia entre el pensamiento conservador y la democracia social es de "perro y medio": trabajo y profundidad. Mientras el primero limita el cambio, el segundo lo sostiene en favor de una sociedad más libre, justa y plural, con poderes públicos proactivos en derechos civiles y bienestar colectivo. Perro y medio marca la distancia de Zamora en biogás.

Al contrario, la negación y la pereza han sido la respuesta política dominante, hasta lograr que los asuntos industriales y energéticos no despierten entusiasmo provincial, sino tensión y rechazo social ante cada nuevo proyecto; en otros casos, marcarán el nuevo curso judicial.

Se ha dejado avanzar al biogás en formato inoportuno y dañino, ligado a un modelo de desarrollo industrial masivo —de macro granjas porcinas y plantas de gran escala capaces de triturar todo tipo de desechos—, generando una amenaza ambiental y sanitaria rural.

En la otra orilla, existe un consenso científico asentado en la necesidad de convertir los residuos agroganaderos en gas renovable, como vía para reducir emisiones y mitigar el cambio climático. Nitratos, amoniaco o bacterias no son versos libres y no podrán quedar residuos sin tratar. Todas las explotaciones, más allá de sus prácticas actuales, deberán adaptarse tecnológicamente o cooperar, con un objetivo claro: no contaminar agua, suelos ni aire.

Impulsar instalaciones de energía compartida, asumibles e integradas, para gestionar solo los residuos producidos y convertirlos en energía reutilizable y sin impacto, podría ser un retorno económico: energía limpia local y control comunitario.

La falta de iniciativa y el retraso político rompen el equilibrio territorial; la administración regional no puede ignorar lo local, y la agenda energética debería revelar consenso, no patronazgo.

Si la política industrial puede ser un lugar común, tampoco cabe sembrar una batalla rural, sino alcanzar un punto de encuentro, bajar al terreno común y conectar con las gentes y el sector productivo local: perro y medio de compromisos y cargas que negociar para conducir la transición con el mínimo conflicto, hasta que el biogás tenga quien le escriba.

